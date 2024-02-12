首次約會誰埋單？32%主張對方付 伊州人最不在意誰請客

調查顯示，超過三成民眾覺得首次約會該由約會對象埋單。(pexels)

農曆新年大年初五是每年一度的情人節，不少仍然單身正在找對象的適婚男女，在第一次約會時誰應該埋單也有不同主張。一項新的調查顯示，就伊利諾州居民而言，並不認同首次約會必須由約會對象付帳，該州也是全美最不在意約會誰來埋單的州。

TraderBest網站在1月份舉行了一項全國性的調查，受訪的2589名美國人，分別針對愛情、財務、約會期望等話題發表看法。受訪的民眾中，高達89％覺得他們未來的伴侶經濟穩定至關重要。而有18％的人覺得自己比他們未來伴侶賺更多錢很重要。

在談到第一次約會時，32％的受訪者主張約會對象在首次約會時埋單很重要。其中嬰兒潮後的X世代(1965-1980年間出生)最看重這一點，有36％的該群組的受訪者支持「對方埋單很重要」。在全國範圍內，以德拉瓦州 、夏威夷州 、內華達州、南達科他州 的居民，最重視首次約會要由約會對象埋單，比率高達50％。相對而言，伊州居民只有10％注重誰來埋單問題，排名墊底。

雖然32％的受訪者希望對方在第一次約會時付帳，但調查顯示，實際上主要埋單的是男性。調查指出，74％的男性通常會埋單，而只有2%的女性表示會付帳。此外，32％的受訪者覺得假使首次約會不埋單，會降低第二次約會的可能性。

15％的千禧世代(1981-1996出生)發現自己在第一次約會中付帳的次數，比他們預期的要多，而嬰兒潮(1946-1964出生)感覺到這種情況的比率較低，只有8％。

這項調查的受訪者中，39％為男性，59％為女性，1％為非二元性別，1％為其他性別。而所有受訪者中有66％處於戀愛關係中。