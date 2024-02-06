要求合理待遇 芝論壇報員工180年來首次罷工

超過200名芝加哥論壇報的編輯、記者等工作人員，參與24小時罷工以爭取公平新合約。(美聯社 )

「芝加哥 論壇報」(Chicago Tribune)的記者、攝影師以及其他加入工會的新聞編輯室員工，日前發動24小時罷工 ，這也是論壇報發行180年來首次發生罷工。

代表這些員工的新聞工會(NewsGuild-CWA)稱，全國共七個編輯室的記者、製作員工也參加了罷工，要求管理層支付合理的工資，且不要取消他們的401(K)匹配福利 ，目前該公司已經砍掉非工會會員的員工的該項福利。

工會表示，從2021年Alden Global Captial接管論壇報以來，大部分員工都沒有加薪，且持續大量裁員，從2021年至今，新聞編輯已經有35個職位被裁撤，該公司還以2億元的價格，將現有的印刷廠賣給了百利集團(Bally's)，以便將其改造為賭場。

工會稱，他們拿到了兩筆1500元的獎金，作為加薪和取消401(K)匹配福利的交換條件，員工們表示，這等於變相減薪，相關議題的談判會預定在2月中旬舉行。

曾獲得2004年普立茲調查報導獎的記者馬赫(Joe Mahr)說，「我們沒有人是為了錢進入新聞業，但我們也不能免費工作」，他說，有很多人因此不得不離開崗位。

工會援引去年6月進行的一項薪籌研究發現，在相同的崗位上，女性的薪資比男性低了10％，有色人種的薪籌比從事類似工作的白人也低了10%。

Alden Global Captial對此指控，沒有做出任何回應或評論。

曾在芝加哥論壇報、芝加哥太陽報以及WGN電視台工作過的寇根(Rick Kogan)說，他擔心報紙的未來，因為老一輩的工作人員逐漸退休，而像401(K)的福利卻逐漸削減，導致紙媒對新記者的吸引力也將失色。

過去一段時間，全美多地的報業媒體都出現勞工抗爭，其中「匹茲堡郵報」(The Pittsburgh Post-Gazette)的罷工已經持續一年多；「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)、「聖安東尼奧報導」(San Antonio Report)，以及康泰納仕(Conde' Nast)旗下的幾家刊物，還有「紐約每日新聞」(New York Daily News)的員工，過去一個月裡都因裁員而舉行了罷工。

芝加哥雖然是以工人運動聞名，但報業罷工卻很少見。