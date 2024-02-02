大規模槍擊案數量 芝城冠全美

一項分析槍枝暴力資料庫(Gun Violence Archive)數據的報告指出，過去十年間，伊利諾州和芝加哥 的大規模槍擊 事件比美國任何其他州和城市都要多。

槍枝暴力資料庫為一個非營利的研究組織，該機構從7500多個執法部門、媒體、政府和商業來源追蹤槍枝犯罪。數據顯示，與上周芝城西南郊朱麗葉市的8死1槍擊案，以及2022年7月4日海嵐公園市國慶遊行7死、 30傷槍案相比，芝加哥根深柢固的槍枝暴力才是造成槍擊事件眾多的主要原因。

過去11年內，伊利諾州發生的大規模槍擊事件占全國總數的近10%，全州發生近490起槍擊事件，造成356人死亡、2080多人受傷。這個死傷人數，比加州、德州、佛州、賓州和紐約州都還要多，而這些州的人口都比伊利諾州的人口還多。

芝加哥則是伊州 槍擊事件的主要來源。根據GVA的數據，在2023年，該市就發生34起大規模槍擊事件，造成27人死亡、143人受傷，該數據將大規模槍擊事件，定義為在單次事件中，不包括槍手有四人或四人以上中槍。

2023年的槍擊事件數及死傷人數，與芝市自己的數據庫統計相差無幾，芝加哥因此也躍居全國槍擊事件榜首城市。

芝加哥論壇報回顧了十年(2013─2022)來的數據，芝市共發生365起槍擊事件，造成234人死亡、1,560多人受傷。平均每11天就發生一起大規模槍擊事件，全美沒有其他城市可以與之相提並論。

在過去十年間的前五年，伊州發生了165起大規模槍擊事件，後五年則有 321起，增幅達95%。到2021年，大規模槍擊事件數量飆升至歷史新高，全美共發生了令人震驚的689起大規模槍擊事件。

究竟什麼原因導致伊州大規模槍案激增？執法專家表示，更多高性能的武器出現在街頭，以及幫派使用更多的武器解決糾紛，是長期以來槍擊案增加的致命組合。

儘管伊州今年開始實施「攻擊性武器禁令」，這項「禁止銷售軍用型(military style)武器及大容量彈匣」法案，禁止販售包括受歡迎的AR-15等數十種步槍、手槍、50口徑槍枝，以及超過10發子彈的彈匣，該法案還包括禁止使用「速射裝置」(rapid-fire devices)，此類裝置可以把原本須每次扣扳機才能發射一顆子彈的槍枝，變成全自動武器。

然而當局指出，鄰州以他人名義很簡單就能代購槍枝的問題導致了芝加哥槍枝氾濫。在芝加哥，警察每年查獲數千支非法槍枝，通常每月超過500支。

槍枝暴力並非芝加哥地區獨有，2023年，全國發生 658起大規模槍擊事件，造成718人死亡，約2700人受傷。 而且這些事件並不限於美國的某個角落，範圍廣及334個城市、44個州以及哥倫比亞特區都發生了大規模槍枝暴力事件。