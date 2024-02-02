大規模槍擊案數量 芝城冠全美
一項分析槍枝暴力資料庫(Gun Violence Archive)數據的報告指出，過去十年間，伊利諾州和芝加哥的大規模槍擊事件比美國任何其他州和城市都要多。
槍枝暴力資料庫為一個非營利的研究組織，該機構從7500多個執法部門、媒體、政府和商業來源追蹤槍枝犯罪。數據顯示，與上周芝城西南郊朱麗葉市的8死1槍擊案，以及2022年7月4日海嵐公園市國慶遊行7死、 30傷槍案相比，芝加哥根深柢固的槍枝暴力才是造成槍擊事件眾多的主要原因。
過去11年內，伊利諾州發生的大規模槍擊事件占全國總數的近10%，全州發生近490起槍擊事件，造成356人死亡、2080多人受傷。這個死傷人數，比加州、德州、佛州、賓州和紐約州都還要多，而這些州的人口都比伊利諾州的人口還多。
芝加哥則是伊州槍擊事件的主要來源。根據GVA的數據，在2023年，該市就發生34起大規模槍擊事件，造成27人死亡、143人受傷，該數據將大規模槍擊事件，定義為在單次事件中，不包括槍手有四人或四人以上中槍。
2023年的槍擊事件數及死傷人數，與芝市自己的數據庫統計相差無幾，芝加哥因此也躍居全國槍擊事件榜首城市。
芝加哥論壇報回顧了十年(2013─2022)來的數據，芝市共發生365起槍擊事件，造成234人死亡、1,560多人受傷。平均每11天就發生一起大規模槍擊事件，全美沒有其他城市可以與之相提並論。
在過去十年間的前五年，伊州發生了165起大規模槍擊事件，後五年則有 321起，增幅達95%。到2021年，大規模槍擊事件數量飆升至歷史新高，全美共發生了令人震驚的689起大規模槍擊事件。
究竟什麼原因導致伊州大規模槍案激增？執法專家表示，更多高性能的武器出現在街頭，以及幫派使用更多的武器解決糾紛，是長期以來槍擊案增加的致命組合。
儘管伊州今年開始實施「攻擊性武器禁令」，這項「禁止銷售軍用型(military style)武器及大容量彈匣」法案，禁止販售包括受歡迎的AR-15等數十種步槍、手槍、50口徑槍枝，以及超過10發子彈的彈匣，該法案還包括禁止使用「速射裝置」(rapid-fire devices)，此類裝置可以把原本須每次扣扳機才能發射一顆子彈的槍枝，變成全自動武器。
然而當局指出，鄰州以他人名義很簡單就能代購槍枝的問題導致了芝加哥槍枝氾濫。在芝加哥，警察每年查獲數千支非法槍枝，通常每月超過500支。
槍枝暴力並非芝加哥地區獨有，2023年，全國發生 658起大規模槍擊事件，造成718人死亡，約2700人受傷。 而且這些事件並不限於美國的某個角落，範圍廣及334個城市、44個州以及哥倫比亞特區都發生了大規模槍枝暴力事件。
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