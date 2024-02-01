我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山最古老玩具店2月熄燈 30%折扣清倉

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

涉SIM卡交換攻擊 芝男盜4億虛擬幣被捕

特派員黃惠玲／芝加哥報導

一名芝加哥男子鮑威爾(Robert Powell)因參與「SIM卡交換攻擊」(SIM swap attack)詐騙，從一家公司及其他個人受害者處盜取超過四億元的虛擬貨幣，上周在芝城被捕。

法院起訴書指出，鮑威爾是三名被控共謀實施電信詐欺、嚴重身分盜竊的被告之一。另兩名被告分別為印第安納州的24歲羅恩(Carter Rohn)，以及科羅拉多州的23歲賀南德茲(Emily Hernandez)，三人均已被捕，並在各自家鄉的聯邦法庭過堂。

SIM卡交換攻擊是一種透過電話號碼重新取得該號碼的手機控制權，當局表示，這種攻擊對於政府機構、公司企業的安全威脅日益嚴重，因為此行為不僅可以盜取受害者金錢，還可操縱社交媒體帳戶傳播錯誤信息。

近日美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)在社交媒體X上的帳戶，也遭到類似攻擊。

根據起訴書，鮑威爾使用「ElSwpo1」的網路綽號，夥同他人騙取受害者的個資，在某些情況下，騙子們製作假身分證，前往全國各州的販售電話公司手機的零售店，持假證照說服店家將受害者手機中的數據「搬」到新購的手機及SIM卡上。

起訴書稱，一旦信息被轉移，被告就可以完成雙重身分驗證，從而獲得受害者虛擬貨幣帳號、社交媒體密碼、電子郵件及其他敏感數據。

起訴書中列出七個具體案例，在這些案例中，被告侵入受害者帳戶並取得了虛擬貨幣。其中最大的一宗案件，是在2022年11月，鮑威爾指揮同謀向一家公司員工實施SIM卡交換攻擊，被告賀南德茲持假照的身分證到德州一家手機服務商店，將受害員工的個資轉移到新的手機及SIM卡上，在接下來的兩天，鮑威爾及同夥從該員工的公司帳號中，盜取了價值四億的虛擬貨幣。

這個團夥在全國包括伊州、印第安納州、明尼蘇達州、內布拉斯加州、新墨西哥州、科羅拉多州、維吉尼亞州、佛羅里達州等地作案。

虛擬貨幣 印第安納州 科羅拉多州

上一則

要無證客盜竊換假證照 芝犯罪團夥落網

下一則

手機號碼遭秘密轉移 馬州女被盜領1.7萬

延伸閱讀

疑拍女學生裙底 香港網紅男醫師被捕

疑拍女學生裙底 香港網紅男醫師被捕
印度男扮女裝為女友代考 假證件照太不像被捕

印度男扮女裝為女友代考 假證件照太不像被捕
NBA／灰狼愛德華33分 砍斷快艇3連勝

NBA／灰狼愛德華33分 砍斷快艇3連勝
NBA／前次交手遭狠酸…哈登攜手雷納德復仇獨行俠

NBA／前次交手遭狠酸…哈登攜手雷納德復仇獨行俠

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
中國駐美大使館提醒中國留學生，謹慎選擇從杜勒斯機場入境美國。(本報檔案照片)

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

2024-01-29 10:54
一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。警方公布嫌疑犯的監視器畫面。（取材自YouTube/Star-Advertiser）

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

2024-01-25 22:50
連鎖藥局CVS跟一些其他零售，均遭受盜竊問題困擾。(路透)

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

2024-01-25 09:57
吳小雷在2022年被捕後，接受麻州FBI問話。(路透)

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

2024-01-25 14:04

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州