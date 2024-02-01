涉SIM卡交換攻擊 芝男盜4億虛擬幣被捕

一名芝加哥男子鮑威爾(Robert Powell)因參與「SIM卡交換攻擊」(SIM swap attack)詐騙，從一家公司及其他個人受害者處盜取超過四億元的虛擬貨幣 ，上周在芝城被捕。

法院起訴書指出，鮑威爾是三名被控共謀實施電信詐欺、嚴重身分盜竊的被告之一。另兩名被告分別為印第安納州 的24歲羅恩(Carter Rohn)，以及科羅拉多州 的23歲賀南德茲(Emily Hernandez)，三人均已被捕，並在各自家鄉的聯邦法庭過堂。

SIM卡交換攻擊是一種透過電話號碼重新取得該號碼的手機控制權，當局表示，這種攻擊對於政府機構、公司企業的安全威脅日益嚴重，因為此行為不僅可以盜取受害者金錢，還可操縱社交媒體帳戶傳播錯誤信息。

近日美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)在社交媒體X上的帳戶，也遭到類似攻擊。

根據起訴書，鮑威爾使用「ElSwpo1」的網路綽號，夥同他人騙取受害者的個資，在某些情況下，騙子們製作假身分證，前往全國各州的販售電話公司手機的零售店，持假證照說服店家將受害者手機中的數據「搬」到新購的手機及SIM卡上。

起訴書稱，一旦信息被轉移，被告就可以完成雙重身分驗證，從而獲得受害者虛擬貨幣帳號、社交媒體密碼、電子郵件及其他敏感數據。

起訴書中列出七個具體案例，在這些案例中，被告侵入受害者帳戶並取得了虛擬貨幣。其中最大的一宗案件，是在2022年11月，鮑威爾指揮同謀向一家公司員工實施SIM卡交換攻擊，被告賀南德茲持假照的身分證到德州一家手機服務商店，將受害員工的個資轉移到新的手機及SIM卡上，在接下來的兩天，鮑威爾及同夥從該員工的公司帳號中，盜取了價值四億的虛擬貨幣。

這個團夥在全國包括伊州、印第安納州、明尼蘇達州、內布拉斯加州、新墨西哥州、科羅拉多州、維吉尼亞州、佛羅里達州等地作案。