伊大3校 新學年州內大學生學費凍漲

包括UIUC在內的伊大系統三所大學，新學年大學部州內生學費凍漲。(UIUC臉書)

伊利諾大學董事會日前批准了2024-25學年的學費標準包括香檳伊大(UIUC)、芝加哥 伊大(UIC)、春田伊大(Springfield UI)三個校區的伊州 州內大學生的學費將凍漲。伊大在過去十年中，已經是第七年學費保持不變。

伊大總校長齊麟恩(Tim Killeen)說，感謝董事會投票 決定再次凍結州內大學部學生的學費，「這項決定維持了我們對就學可負擔能力的堅定承諾，對於伊利諾伊州的工薪家庭來說，我們能做的事情中，沒有什麼比降低大學教育成本的影響更積極了。」

香檳伊大的大學部學生的每年基本學費，新學年將維持1萬2712元；芝加哥伊大每年維持1萬1178元；春田伊大則是每學分收費321.5元。

該校表示，董事會的決定還將凍結所有三所大學的總費用，這是25年來第一次採取此措施。不過，UIUC食宿費仍微幅調漲了5%，春田伊大食宿費上升了1.4%。

UIC以及UIUC的非本州居民的大學部學生，新學年學費將分別調漲1.7%至2%，但春田伊大的學費則將保持不變。

伊大系統每年還提供超過2.83億元的各種學生財務援助，此金額比過去十年增加了1.08億元。伊大系統表示，如果與州和聯邦援助相結合，經濟援助使超過三分之一的大學部學生無需支付學費或雜費。

UI表示，在伊利諾伊大學系統註冊的所有伊利諾州大學部學生中，超過67%的學生獲得了某種形式的經濟援助，其中超過一半的學生每學期支付的費用低於3000元。