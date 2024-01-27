最新民調 芝市長滿意度僅2成

芝市長強森(中)在一份最新民調中，獲得認可比率僅20％。(芝市長辦公室)

根據最近一個倡導擇校(school choice)的教育改革組織所做的民意調查，上任八個月的芝加哥市市長，其表現僅獲得20％登記選民的認可。

這份民調 由「為孩子站起來」(Stand for Children)資助，對500位芝城 登記選民進行調查後做出報告，芝加哥教師工會主席蓋茲(Stacy Davis Gates)譏諷該組織是「站在孩子身上」(Stand on Children)，並將其視為「右翼」組織。

即便是對一位任期才八個月，且一直在努力處理芝城日益嚴重移民危機，還與伊利諾州州長普立茲克關係逐步緊張的市長而言，該份民調結果顯示強森支持度之低迷，仍然令人感到震驚。

調查結果顯示，只有7％的受訪者同意「強森擔任市長表現優秀」，也只有14％的人評以「良好」，其餘69％的受訪者覺得強森表現一般(27%)、差勁(43%，回答不知道的則有10％。

在男性非裔中，14%認同強森表現「優秀或良好」，67％覺得他做為市長「一般或插進」。

接受調查的選民中，白人有75％給予強森「一般或插進」的評價，拉丁裔選民中則有69％也覺得強森「一般或插進」。

這項民調由Tulchin Research在1月4日到9日監禁行，Tulchin是一家著名的民主黨民調機構，客戶包括庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、加州州長紐森、紐約市長亞當斯，以及前民主黨總統初選候選人桑德斯 (Bernie Sanders)。其中普瑞科溫可被視為強森的政治導師，而桑德斯更是在市長選前幫強森站台而助他當選的重要人物。

這次民調的誤差範圍為正負4.38個百分點。

對此結果，強森的政治主任派瑞(Christian Perry)對此民調不以為然，她說，「我們對市長的成就感到非常自豪」，她表示，未來強森將繼續對本市工人階級進行投資，過去幾個月，強森推動通過了取消小費員工最低薪，並增加帶薪休假福利，以及提高年輕人的就業機會。

強森政治陣營中的其他消息來源，則批評500人民調規模太小，且整個問卷問題框架等都顯示「非法性」。強森競選團隊的發言人內德哈特(Bill Neidhart)說，競選時民調也都稱強森不會當選，現在這個結果也是錯誤的。