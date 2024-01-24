「她們把我當成狗」 芝男暴怒槍殺妻女4人

63歲的卡西姆坦承開槍射殺妻子跟三名女兒。(廷利公園市警局)

芝城 南郊廷利公園市(Tinley Park)謀殺妻子和三位女兒的兇嫌卡西姆(Maher Kaseem，63歲)，在承認殺害妻女後23日首度出庭，根據當庭播放的警察拍攝影片，卡西姆向警察陳述，他因為不滿妻女把他當成狗一樣對待而與她們起爭執，最後憤而開槍射殺四人，案發時，他19歲的兒子在家目睹了一切。

根據法庭文件，卡西姆在21日上午11時30分撥打911舉報說他的妻子遭槍擊 。當警方趕到廷利公園市173街7400號街區的住宅時，卡西姆向警察指著地下室說，「有四個人中槍」、「我要去坐牢」，接著警方發現卡西姆的妻子及三名女兒陳屍地下室。

法庭文件稱，四名死者在卡西姆開槍前，曾與他發生爭執，每名死者身中數槍身亡。面臨一級謀殺罪的被告向警方承認是他射殺了她們，案發時卡西姆19歲的兒子也在家，並目睹了一切。

雖然目前尚不清楚這起被法官稱為「無意義的家庭暴力行為」確切動機，但卡西姆向警方做了陳述，並由警察隨身攜帶的攝影機記錄了下來。

被告在警察錄下的影片中稱自己剛剛退休 ，「她把我當狗一樣對待，我工作了40年，上班了一輩子，想給家人一個更好的家，他們卻把我當作fxxx狗，他們對我就像狗一樣。」

被告還在影片中說，「45年.....45年.....我工作了45年。」

卡西姆沒有任何前科，且合法持有FOID槍證，但沒有隱蔽性持槍執照。

數十人23日聚集在清真寺基金會的葬禮祈禱儀式，對不幸死去的Majeda(53歲)與雙胞胎女兒Halema、Zahia(均25歲)，還有另一名24歲的女兒Hanan表達追悼。

廷利公園市市長格洛茲(Michael Glotz)說，無法用言語形容對此悲劇的深切悲痛，「一位母親及三個女兒就這樣因為一場毫無意義的家庭暴力失去寶貴生命，整個廷利公園社區都為此痛心疾首。」