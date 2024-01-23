誰家不吵鬧？華人隱忍家暴釀大禍 非營利組織籲適時求救

全美連續兩起駭人聽聞的華人家暴致命案件，凸顯華人家暴問題。(pexels)

芝城 、舊金山近來傳出至少兩起駭人聽聞的華人家暴 致命案件，凸顯華社的家暴問題，提供華人家暴受害者協助的非營利組織KANWIN指出，「誰家夫妻(男女朋友)不打鬧」、「家醜不外揚」等華人對兩性關係的中西文化認知差異，導致絕大多數的受害華人選擇隱忍，直到警覺「要被打死」往往為時已晚。

KANWIN華人社區專員吳政儀表示，過去一周該組織收到兩起中國留學生的家暴求助案件，其中一起雙方均在美國攻讀研究所，根據案件紀錄，施暴男學生在受害女學生這次報警前，已經四、五次毆打女方，女學生因顧慮雙方平時感情不錯，且「深信自己可以改變對方」，第一次被打後一直選擇忍耐沒有告訴任何人。

然而暴力男「卻每次越打出手越重」，最近一次男方更勒住女方脖子，女學生差點窒息後幸運逃離，她才驚覺生命受到威脅去報警，目前女方已獲法院發出緊急保護令，暫時不會有危險。

吳政儀說，不少施暴者在打完對方後，往往都會以道歉、後悔的言行來安撫受害者，然而根據眾多案例，可以百分之百確定施暴者只要第一次動手，事後雖向受害者哭泣道歉、為受害者買禮物、帶受害者吃大餐，但很快又會為找到理由毆打對方，而且接下來「頻率更多，下手越重」。

華人家暴受害者的另一種常見情況就是施暴者以「金錢、身分」控制受害者，一對在芝城的華人夫婦，丈夫禁止妻子出門工作，也不允許妻子交任何朋友，丈夫還不時放話「如果不聽話就不幫辦身分」。吳政儀說，「打到肢體嚴重受傷才算家暴」是不正確的觀念，一些家暴兇殺案不乏是因為長期精神、語言虐待下的累積結果。

吳政儀表示，疫情三年影響了許多人的情緒，近一年的通貨膨脹加上一波波裁員等大環境變動，讓大家的情緒震盪劇烈，過去一年積極在華社舉辦各種家暴防制、認識家暴講座的KANWIN，提醒不要忽略適時求助的重要。

一旦遭到配偶、男女朋友、家人，甚至同住者的語言、精神或肢體暴力，謹記四步驟：「盡量留下紀錄如家暴影片、受傷照片、被打時間地點」、「撥打911報警」、「拿到警察報告」、「申請緊急保護令(Emergency Oder Protection)」。

吳政儀提醒，申請保護令不需要律師，可自行前往家暴法庭填表格提出申請，一般法官首次都會給予效期三周的保護令，絕大多數的申請者都會在到期後申請延長。