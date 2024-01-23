我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

誰家不吵鬧？華人隱忍家暴釀大禍 非營利組織籲適時求救

特派員黃惠玲／芝加哥報導
全美連續兩起駭人聽聞的華人家暴致命案件，凸顯華人家暴問題。(pexels)
全美連續兩起駭人聽聞的華人家暴致命案件，凸顯華人家暴問題。(pexels)

芝城、舊金山近來傳出至少兩起駭人聽聞的華人家暴致命案件，凸顯華社的家暴問題，提供華人家暴受害者協助的非營利組織KANWIN指出，「誰家夫妻(男女朋友)不打鬧」、「家醜不外揚」等華人對兩性關係的中西文化認知差異，導致絕大多數的受害華人選擇隱忍，直到警覺「要被打死」往往為時已晚。

KANWIN華人社區專員吳政儀表示，過去一周該組織收到兩起中國留學生的家暴求助案件，其中一起雙方均在美國攻讀研究所，根據案件紀錄，施暴男學生在受害女學生這次報警前，已經四、五次毆打女方，女學生因顧慮雙方平時感情不錯，且「深信自己可以改變對方」，第一次被打後一直選擇忍耐沒有告訴任何人。

然而暴力男「卻每次越打出手越重」，最近一次男方更勒住女方脖子，女學生差點窒息後幸運逃離，她才驚覺生命受到威脅去報警，目前女方已獲法院發出緊急保護令，暫時不會有危險。

吳政儀說，不少施暴者在打完對方後，往往都會以道歉、後悔的言行來安撫受害者，然而根據眾多案例，可以百分之百確定施暴者只要第一次動手，事後雖向受害者哭泣道歉、為受害者買禮物、帶受害者吃大餐，但很快又會為找到理由毆打對方，而且接下來「頻率更多，下手越重」。

華人家暴受害者的另一種常見情況就是施暴者以「金錢、身分」控制受害者，一對在芝城的華人夫婦，丈夫禁止妻子出門工作，也不允許妻子交任何朋友，丈夫還不時放話「如果不聽話就不幫辦身分」。吳政儀說，「打到肢體嚴重受傷才算家暴」是不正確的觀念，一些家暴兇殺案不乏是因為長期精神、語言虐待下的累積結果。

吳政儀表示，疫情三年影響了許多人的情緒，近一年的通貨膨脹加上一波波裁員等大環境變動，讓大家的情緒震盪劇烈，過去一年積極在華社舉辦各種家暴防制、認識家暴講座的KANWIN，提醒不要忽略適時求助的重要。

一旦遭到配偶、男女朋友、家人，甚至同住者的語言、精神或肢體暴力，謹記四步驟：「盡量留下紀錄如家暴影片、受傷照片、被打時間地點」、「撥打911報警」、「拿到警察報告」、「申請緊急保護令(Emergency Oder Protection)」。

吳政儀提醒，申請保護令不需要律師，可自行前往家暴法庭填表格提出申請，一般法官首次都會給予效期三周的保護令，絕大多數的申請者都會在到期後申請延長。

KANWIN提供家暴24小時熱線，有需要者可洽(773)583-0880尋求中文服務，官網有更多信息，網址：www.kanwin.org。

非營利組織KANWIN，多年來在芝城華社舉辦講座，希望讓更多華人認識家暴，且適時...
非營利組織KANWIN，多年來在芝城華社舉辦講座，希望讓更多華人認識家暴，且適時求助。(KANWIN提供)

家暴 華人 芝城

上一則

芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人

下一則

捐助低收患者 賈玉霞辦美京慈善網球賽

延伸閱讀

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭
市府聯合非營利組織 免除50萬低收入民眾的醫療債務

市府聯合非營利組織 免除50萬低收入民眾的醫療債務
芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人

芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人
深信能改變他…中國女留學生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留學生遭多次家暴 被勒頸才報警

熱門新聞

超級低溫導致電動車耗電快，充電時間更是大幅拉長。（特派員黃惠玲／攝影）

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

2024-01-16 11:30
全美連續兩起駭人聽聞的華人家暴致命案件，凸顯華人家暴問題。(pexels)

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

2024-01-22 10:41
芝城酷寒導致水管凍裂頻傳。（凌之杰公司提供）

連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單

2024-01-17 16:14
寒潮南下，南佛州發布「下鬣蜥預警」。(美聯社)

寒潮南下 佛州更新天氣預警：可能「下鬣蜥」

2024-01-19 15:01
圖為達美波音717客機，示意圖，非出事客機。（美聯社）

艙門脫落事件後…2架波音客機在芝加哥機場碰撞

2024-01-15 21:26
芝加哥女子希瑟‧麥克2014年帶母親到印尼峇里島旅遊，卻夥同男友殺害母親；她在印尼服刑七年後於2021年返回芝加哥，現將面臨美國司法進一步制裁。圖為麥克2015年在印尼出庭時的照片。(美聯社)

覬覦母親存款 芝女夥同男友用水果盤打死媽媽 判關26年

2024-01-19 11:15

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警