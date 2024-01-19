防洗錢 聯邦：小企業須詳報所有權人信息

今年起，所有中小企業都必須向聯邦填寫「(公司)實際獲益擁有權信息報告」。(官網截圖)

為防範與遏制洗錢及其他非法活動，根據今年起生效的聯邦法律「2021年公司透明度法案」(The Corporate Transparency Act of 2021)，幾乎所有的中小型企業，現在都必須向美國政府報告更詳細的公司負責人、高層管理人等的個人信息。

「2021年公司透明度法案」要求大多數在美國展開業務的公司，向美國財政部旗下的「金融犯罪執法網 路局」(Financial Crimes Enforcement Network)，提交關於公司持有者的報告。

這項在全美執行的新法，光在伊利諾州估計就有多達90萬家中小型企業受到影響，芝城 Howard & Howard律師事務所合夥人高德納(Ryan Gardner)說，這項新法將影響到芝加哥幾乎所有小企業，「與過去的要求相比，這是(新規)一個根本性的轉變。」

這項法案的目的在於通過消除公司匿名性，來遏制洗錢及其他非法活動，如販毒、恐怖主義。金融犯罪執法網路局的一位高層官員表示，黑錢對美國經濟具有腐蝕作用，而公司實際掌控者資訊不明，更為犯罪提供了便利。

「公司透明度法案」的主要規定如下：

─誰需要向金融犯罪執法網路局註冊？ 該法適用於所有國內外公司、有限責任公司和其他商業實體，但銀行、公用事業、保險公司、大型企業(在美國有20名以上員工，且總收入或銷售額超過500萬元的公司)等23項豁免。這也意味著，如果公司是通過州務卿提交文件的方式在美國創建或登記運營，且不在豁免之列，就必須提交文件。

─如何註冊？企業需向「金融犯罪執法網路局」提交「(公司)實際獲益擁有權信息報告」(Beneficial Ownership Information Report)表格，這份表格要求提供企業實際持有者的信息，表格可至官網下載或直接填寫，網址：boiefiling.fincen.gov。所謂「實際持有者」是指擁有公司至少25％股份，或對公司有實質性控制權者，意即資深管理人員、重要決策者，或可以任免管理人員者。

所有的公司實際持有者，必須輸入全名、出生日期、地址、有效身分證件(如駕照 或護照)，如果公司在2024年1月1日後創立，還必須申報為了創辦公司而提交文件者的信息。上述表格僅需提交一次，除非名單人員信息有所更新，例如有人賣掉房子搬家，就需要向聯邦政府報告。

─為何要遵守這項新法規？儘管許多小企業主都對此表示新法繁瑣且令人沮喪，感覺像「隱私遭侵犯」，但如不遵守規定，企業主可能會面臨嚴重的罰款以及其他處罰。明知故犯者最高可能每天罰500元的民事處罰，以及最高兩年監禁及最高1萬元的刑事處罰。

─申報截止日期？如果公司在今年1月1日之前成立，申報截止日為2025年1月1日之前；任何在今年1月1日或之後創立的公司，在收到公司成立通知後，90個工作天內必須申報；在2025年1月1日之後的新公司，則有30天時間提交報告。

通常新法執行期，很有可能出現大規模的相關詐騙，官員警告，如收到任何電郵、信件、電話，要求您共享信息以遵守這項新法，那麼很可能就是詐騙，千萬不要點擊任何對方提供的連結或掃描二維碼，「大家謹記，金融犯罪執法網路局不會主動發送請求。」