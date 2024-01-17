酷寒天 伊州長要求德州暫停載送移民遭拒

伊州州長普立茲克。(州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克15日承認，德州 州長艾伯特(Greg Abbott)已經拒絕暫停從南部邊境向芝加哥 載送移民 的請求，普立茲克日前考慮芝加哥連續多日處於華氏零度以下的低溫酷寒，而向艾伯特提出了這項懇求。

15日到愛阿華州德梅因市，以拜登總統競選連任的代表出席了一場新聞發布會，該發布會是在共和黨人在愛州的黨團會議地點舉行。

在被問及普立茲克和芝加哥市市長強森正在努力應對移民危機時，普立茲克指出，在沒有適當冬季保暖衣物的情況下，將移民送往芝加哥存在危險，普立茲克說，這些尋求庇護移民抵達時，沒有穿夾克、沒有合適的鞋子。

普立茲克在上周五致信艾伯特表示，在芝市以及伊州正在努力尋找更多收容所之際，希望艾伯特能夠對搭機或巴士被送往芝加哥的移民發發慈悲。普立茲克在信中說，「請在寒冬威脅弱勢群體生命的時候，暫停你們的載送，不要將更多的人送到我們州。」

不過，艾伯特團隊對此立即表態拒絕，艾伯特發言人表示，不會同意普立茲克暫停載送移民的請求。

為了對艾伯特施加壓力，普立茲克個人還出資在德州五家報紙刊登了對艾伯特的呼籲廣告，這五家報紙包括：休士頓紀事報 (Houston Chronicle)、達拉斯晨報(Dallas Morning News)、沃斯堡星報(For Worth Stat-Telegram)、聖安東尼奧快報(San Antonio Express News)、奧斯汀美國政治家報(Austin American-Statesman)。

普立茲克在新聞發布會上，被問及是否聽到艾伯特的回應時說，「是，他拒絕我關於暫停載送移民的呼戶，即使天氣如此惡劣，即使對抵達的移民很危險，他也會繼續將他們從南部載到芝加哥。」

不過，根據芝市府紀錄，14日以及15日兩天，並沒有任何載送移民的德州巴士抵達芝加哥。截至上周五為止，有超過400位移民還在等待安置到收容所，而為了因應過去三天的超級低溫天氣，市府派出多輛公車暫時作為移民取暖中心。