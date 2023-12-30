芝選委會：初選郵寄選票 即起開放申請

芝加哥選委會網站已經更新，網站提供完整中文信息。(芝選委會官網截圖 )

2024年美國大選初選將在明年3月19日舉行，芝加哥 選舉委員會表示，即日起選民可以開始申請郵寄選票，選委會收到申請後，將在明年2月8日開始向選民寄出郵寄選票。此外，芝加哥選舉委員會已經更新官網的所有信息，網站並提供了完整的中文版本，選民可多多利用。

選委會指出，網路在線申請郵寄選票還增加了「加入郵寄選票永久名冊」的選項，選民登記為永久接收郵件選票後，下次選舉將不需要重新申請，芝加哥選舉委員會自動將郵寄選票寄出。

在申請程序中，選民也可以主動選擇中文選票選項，確保收到中文版的選票。

華埠更好團結聯盟表示，明年3月的初選為黨內初選，選票以黨派為區分，包括民主黨、自由黨、無黨派、共和黨和綠黨。選民在申請郵寄選票時，需要選擇其中一種黨派的選票。

初選將選出各個黨派候選人代表角逐11月大選。各黨派的初選選票上的職位包括：總統，所在選區的國會眾議員、伊州 參議員、伊州眾議員，庫克郡伊州檢察官，大都會水務局官員等。

選票上的公投問題將在2024年1月2日前由芝加哥市議會確定，截至目前確認的公投的議題，為提高房價100萬元以上的房產交易轉讓稅。

選民在收到郵寄選票後，可選擇到郵局或投票 站投遞選票。如果選民想到投票站現場投票，記得要帶上所收到的郵寄選票。

芝加哥選委會官網網址：chicagoelections.gov，有關選民登記、申請郵寄選票或其他信息，也可到華埠更好團結聯盟詢問，地址：311 W 23rd St, Chicago。