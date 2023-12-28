芝加哥天道過路費調高 1/1起一般汽車漲至7.2元

銜接芝加哥市與印第安納州的收費快速路「天道」，新年開始一般車輛的過路費將再度調漲到7.2元。(Skyway官網)

銜接芝加哥 市與印第安納州 、堪稱中西部地區高速路過路費最高的「天道」(Skyway)路段，去年再度轉手後，26日宣布從1月1日起，這段長7.8哩的公路，一般汽車的過路費將從現行的每部6.6元上漲至7.2元。其他如卡車等車種的費用也全部調高。

這條公路連接芝加哥的94號州際公路和印第安納州邊境的90號州際公路，當年由芝加哥市打造並於1958年開通。該市2005年將其租給私人運營商以來，通行費一直在穩步上漲。該路段由市府轉租出前的2004年，汽車過路費僅2元。

新年開始的新費率，其他兩軸以上車輛，例如半拖車或卡車的過路費也在上漲，詳細價格可直接到官網查詢，網址：www.chicagoskyway.org。

這條高收費的公路於去年轉手給來自澳洲的基建設施運營商Atlas Arteria，該公司以高達20.13億元的價格，收購Skyway多達66.67%股權。

大部分民眾從芝加哥往返印州時，通常使用免收費的90/94號州際公路，這也導致了此段公路很多時候都擁擠不堪，而收費高昂的「天道」在交通尖峰時間，平均可節省駕駛人約10到15分鐘甚至更久的時間。

「天道」在2005年時，由當時市長戴利以籌措短缺的市府資金為由，把「天道」高速路「私有化」，以18億3000萬元的代價，把「天道」99年的管轄權售給一家私人公司Cintra-Macquarie Consortium。

2015年，Cintra-Macquarie Consortium將這項管理權，以28億出售給加拿大一家退休基金管理項目「安大略教師退休金 計畫」(Ontario Teachers' Pension Plan)，換句話說，短短10年，Cintra-Macquarie Consortium光轉賣合約，就賺進高達10億價差。

去年Atlas Arteria以20多億買下近67%的股權，「安大略教師退休金計畫」則保留其在芝加哥Skyway的33.33%股權。

根據官網www.chicagoskyway.org，2005年芝市府首度將所有權出售時的過路費僅為2元，2008年前漲到2.5元，2011年前費用為3元，到2013年前增至3.5元，2015前年4元，2017年前再度調升到4.5元，到2022年已經調高到5.9元，2023年漲至6.6元，2024年又將再度提高到7.2元，將近20年間，過路費飆升超過三倍。Skyway平均每天有3.8萬輛車子通過，每年進帳約在一億元上下。