因應教師荒 延長代課天數 多項伊州公校新法1/1上路

因應教師短缺，伊州推出多項新年新法解決人力不足問題。(伊州教育委員會 )

2024年即將到來，多項涉及伊利諾州 公立學校的新法律也將開始落實，其中針對教師人力緊張問題，特別推出包括包括延長代課教師代課天數上限、提供留任教師4000元獎金等措施因應。

即將在1月1日開始施行的新法包括：

●學校大樓的緊急和危機應對計畫，必須包括列出在緊急情況下，讓執法人員迅速進入學校大樓的方式。

●允許代課老師填補全職持照教師留下的空缺達90天或直到學期結束。現行法律僅允許學校按照合同，在緊急情況下聘請代課老師，且執教天數不能超過30天。

該法案的發起人、前教師、伊州 現任州參議員卡沛爾(Meg Loughran Cappel)表示，「做為教師的堅定支持者，我看到並聽到很多學區 在試圖尋找代課老師時所面臨的挑戰，我們必須跟學區合作，讓他們能夠更有彈性的解決教師人力問題。」

●為了解決部分學區師資短缺問題，新年開始，將向任教於師資不足學區、且持有國家委員會認證的教師，提供每年4000元的留任獎金。

●新法規定，在涉嫌性虐待的情況下，未滿18歲的證人，只能接受聽證官的詢問，而不能接受被控行為不當教師的詢問。

●以工作為基礎的學習活動，將列入可請假的缺席日，包括去參加國家未來農民協會(Future Farmers of America, FFA)以及4-H計畫而缺課者，均可向校方申請缺席。FFA主席Thaddeus Bergschneider肯定了這項新法，他說，農業是伊州最大的產業，是國家及世界保護和可持續發展的關鍵部分，參加上述項目的學生，正在成為農業的領導者、創新者及勞動力。

●要求學校向高中生提供有關芬太尼危害的相關指導，並在學校準備鴉片藥物逆轉劑(opioid-reversal)。

●九年級到12年級的學生還要接受過敏原安全教育，包括識別過敏反應的症狀及跡象的方法，防止接觸過敏原的步驟，以及如何安全使用腎上腺素。