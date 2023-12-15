伊州最高法院：無保駕駛險須理賠行人、單車騎士

伊州最高法院裁定，行人、單車騎士如被沒有保險的駕駛撞上，也能透過自己的「無保險駕駛」獲得理賠。(pexels)

伊利諾州 最高法院日前裁定，被肇事逃逸或未投保駕駛撞傷的行人或騎自行車者，有權從自己所投保的「無保險 駕駛」(uninsured motorist coverage)項目，獲得保險公司理賠。

法院指出，如果汽車保險公司的保單中，包含要求被保險人必須在被保險機動車內，才有資格獲得無保險駕駛保險的條款，那麼則違反了「伊利諾州保險法」和公共政策。

這宗官司案源於2020年9月在芝加哥發生的一起肇事逃逸車禍。Fredy Guiracocha代表他當時14歲的兒子Christopher向Direct Auto保險公司，提出「無保險駕車者」理賠，Christopher是在騎自行車時被一部車輛撞倒。

Guiracocha在Direct Auto的保單中，將承保範圍擴大到包括Christopher等家庭成員。他的兒子車禍後右臂、肩膀和大腿受傷，需要接受治療。

但Direct Auto公司拒絕Guiracocha的索賠要求，理由是他的保單中有條款規定，「無保險駕駛」的保險，僅適用於在投保車輛內受傷的被保險人，而他的兒子是因為騎單車受傷。

「我們已經履行了自己的責任，因為保單中關於無保險駕駛，僅限於乘坐『被保險汽車』的被保險人，」，該保險公司這樣主張。

Guiracochas的首席律師梅塔(Jonel Metaj)表示，最高法院的判決令人興奮，尤其這項決定將實質上影響到所有人，因為很多人都買了這類保險；大家都不希望這些汽車保險公司能夠限制承保範圍。

汽車保險公司對Guiracocha的兒子在保單承保範圍沒有異議，但主張「伊利諾州保險法」第 143a 條，並沒有要求承保行人或不乘坐車輛的個人。

2022 年1月，法官霍爾(Sophia Hall)曾對此案做出有利於Direct Auto的簡易判決令，宣布該公司不承擔任何保險責任。

Guiracochas夫婦因此提起上訴，伊州 上訴法院最終推翻了巡迴法院的判決，指出Direct Auto公司限制承保範圍的「限制性語言 」違反了伊州保險法第 143a條。

伊州最高法院在維持上訴法院判決的意見書中寫道，保險法第 143a 條的措辭明確規定，在伊州，「除非向任何人提供因擁有、維護或使用機動車輛而受傷的保險」，否則不得簽發保險單。「受傷者作為車輛乘員的身份並不重要，因為法規中包含任何人的字樣，鑒於Christopher在其父親的保單下投保，他是受保人，因此有權獲得無保險機動車輛的保險。」