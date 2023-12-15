我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

伊州最高法院：無保駕駛險須理賠行人、單車騎士

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州最高法院裁定，行人、單車騎士如被沒有保險的駕駛撞上，也能透過自己的「無保險駕駛」獲得理賠。(pexels)
伊州最高法院裁定，行人、單車騎士如被沒有保險的駕駛撞上，也能透過自己的「無保險駕駛」獲得理賠。(pexels)

伊利諾州最高法院日前裁定，被肇事逃逸或未投保駕駛撞傷的行人或騎自行車者，有權從自己所投保的「無保險駕駛」(uninsured motorist coverage)項目，獲得保險公司理賠。

法院指出，如果汽車保險公司的保單中，包含要求被保險人必須在被保險機動車內，才有資格獲得無保險駕駛保險的條款，那麼則違反了「伊利諾州保險法」和公共政策。

這宗官司案源於2020年9月在芝加哥發生的一起肇事逃逸車禍。Fredy Guiracocha代表他當時14歲的兒子Christopher向Direct Auto保險公司，提出「無保險駕車者」理賠，Christopher是在騎自行車時被一部車輛撞倒。

Guiracocha在Direct Auto的保單中，將承保範圍擴大到包括Christopher等家庭成員。他的兒子車禍後右臂、肩膀和大腿受傷，需要接受治療。

但Direct Auto公司拒絕Guiracocha的索賠要求，理由是他的保單中有條款規定，「無保險駕駛」的保險，僅適用於在投保車輛內受傷的被保險人，而他的兒子是因為騎單車受傷。

「我們已經履行了自己的責任，因為保單中關於無保險駕駛，僅限於乘坐『被保險汽車』的被保險人，」，該保險公司這樣主張。

Guiracochas的首席律師梅塔(Jonel Metaj)表示，最高法院的判決令人興奮，尤其這項決定將實質上影響到所有人，因為很多人都買了這類保險；大家都不希望這些汽車保險公司能夠限制承保範圍。

汽車保險公司對Guiracocha的兒子在保單承保範圍沒有異議，但主張「伊利諾州保險法」第 143a 條，並沒有要求承保行人或不乘坐車輛的個人。

2022 年1月，法官霍爾(Sophia Hall)曾對此案做出有利於Direct Auto的簡易判決令，宣布該公司不承擔任何保險責任。

Guiracochas夫婦因此提起上訴，伊州上訴法院最終推翻了巡迴法院的判決，指出Direct Auto公司限制承保範圍的「限制性語言 」違反了伊州保險法第 143a條。

伊州最高法院在維持上訴法院判決的意見書中寫道，保險法第 143a 條的措辭明確規定，在伊州，「除非向任何人提供因擁有、維護或使用機動車輛而受傷的保險」，否則不得簽發保險單。「受傷者作為車輛乘員的身份並不重要，因為法規中包含任何人的字樣，鑒於Christopher在其父親的保單下投保，他是受保人，因此有權獲得無保險機動車輛的保險。」

保險 伊州 伊利諾州

上一則

喬州明年經濟放緩增1.1% 降幅低於全美

下一則

曠課列入評分 馬州5星級學校大減

延伸閱讀

最低時薪漲至14元… 伊州多項新法 2024年1月1日生效

最低時薪漲至14元… 伊州多項新法 2024年1月1日生效
限用墮胎丸美服培酮？大法官明年6月裁決

限用墮胎丸美服培酮？大法官明年6月裁決
是否限縮使用墮胎藥丸美服培酮？ 最高法院將裁定

是否限縮使用墮胎藥丸美服培酮？ 最高法院將裁定
明年起 無證客可獲伊州標準駕照 中西部首州

明年起 無證客可獲伊州標準駕照 中西部首州

熱門新聞

芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)

芝婦女遇拖吊詐騙 以為免費卻收到萬元帳單

2023-12-07 10:30
新澤西州失業率持續攀升，但醫療產業卻出現嚴重缺工問題。圖為紐瓦克大學醫院。(路透)

新州失業率惡化 全國之最 醫療產業最嚴重

2023-12-09 01:14
公牛緩緩跑入車站。(取自X)

列車時刻到點 進站的卻是…一頭牛？

2023-12-14 12:39
眼科醫生為芝加哥高學歷工作薪資最高的職業之一。(pexels)

芝高學歷高薪工作 前5名均醫生 年薪逾23萬

2023-12-09 01:15
線上轉帳的手機應用程式使用日益普遍，也讓劫匪有機可乘。(pexels)

芝Bank Jackings頻發 受害者被迫解鎖手機轉帳

2023-12-11 09:39
全國房地產商協會樂觀預測明年的房屋銷售量將成長13.5%。（記者張筠／攝影）

房貸利率降、房價趨穩 明年房市可望活絡

2023-12-12 16:14

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任