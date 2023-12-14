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最低時薪漲至14元… 伊州多項新法 2024年1月1日生效

特派員黃惠玲／芝加哥報導
從明年1月1日開始，伊州最低時薪提高到14元。(pexels)
從明年1月1日開始，伊州最低時薪提高到14元。(pexels)

距離2024年僅剩不到一個月時間，伊利諾州包括「最低時薪提高」、「無理由帶薪假40小時」、「全方位兒童法」(The Whole Child Act)、管控槍枝的「保護伊州社區法」(Protect Illinois Communities Act)等多項新法也將在新年度生效，

最低時薪法：從明年1月1日起，伊州最低時薪將從13元提高到14元；小費員工的時薪則將從現行的7.8元增加到8.4元，此外，對於每周工作超過40小時的員工，雇主必須支付加班費。

不需理由帶薪假40小時：該法要求伊州企業、公司行號，必須讓員工「以任何原因均可以使用帶薪假」。伊州現行法律如果員工因生病、育兒、心理健康、醫療預約、度假或其他任何原因請假期間，工資都無法獲得保障，新法實施後，員工可以依照他們的工作時數，每年最多獲得40小時的不需任何解釋與提供理由的帶薪休假。

全方位兒童法：旨在使教育對學生更加公平、更具包容性，該法並將落實成立「全方位兒童法特別工作小組」，為學生創建更好的學習環境。該法並要求想取得幼稚園到12年級的教師執照，必須接受兒童創傷相關的培訓。

保護伊州社區法：伊利諾州攻擊性武器禁令從明年1月1日生效，持有該禁令所涉槍枝的伊州居民，依規定必須在今年年底前向伊州警察局登記這些武器，否則將可能遭到刑事處罰。根據伊州「禁止銷售軍用型(military style)武器及大容量彈匣」法案，該州禁止販售包括受歡迎的AR-15等數十種步槍、手槍、50口徑槍枝，以及超過10發子彈的彈匣，該法案還包括禁止使用「速射裝置」(rapid-fire devices)，此類裝置可以把原本須每次扣扳機才能發射一顆子彈的槍枝，變成全自動武器。

SB67法案：伊州明年起成為全美第一個對新生兒進行罕見遺傳疾病篩檢的州，異染性腦白質退化症(Metachromatic Leukodystrophy, MLD)列入與其他疾病一起必須對新生兒進行的檢查名單，這些疾病經常被誤診，但如果及早發現是可以治療的。

SB1817法案：新法修訂了伊州人權法案，禁止房東基於移民身分歧視潛在租客。

HB3751法案：儘管聯邦法律要求芝加哥、伊州警察必須是美國公民，但伊州新法將允許有資格的非公民，在完成培訓後成為執法人員。

HB1540法案：該法將電子菸設備列入2008年的「伊州無菸法案」中，該法案禁止在該州大部分的公共場所抽菸，經過修訂後的法案，將禁止在任何禁菸區使用電子菸設備。

伊州 最低時薪 伊利諾州

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