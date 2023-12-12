芝新型「銀行搶劫」增 受害者被迫手機轉帳

線上轉帳的手機應用程式使用日益普遍，也讓劫匪有機可乘。(pexels)

芝加哥 劫車情況過去五個月間有所緩解，但在此同時搶劫案卻明顯飆升，芝加哥警局提醒，目前的搶劫案件中，頻頻出現「手機銀行搶劫」(Bank Jackings)的作案新模式，劫匪在搶劫手機後，脅迫受害人解鎖，再登錄手機上的金融機構小程序App ，然後轉帳至劫匪指定帳號。

警方表示，越來越多人使用金融機構小程序App轉帳或支付各種費用，例如Zelle、Venmo、Cash App等，然而這種便利的支付方式，也助長了新型態的搶劫行為。

警方稱，在芝加哥與其他城市，越來越多的搶劫案件中，受害人被劫匪強迫以密碼、人臉或指紋等技術解開受害人手機，然後直接從手機上的銀行App轉走款項。警察表示，通常這種作案方式，一轉就至少轉走1000元，這也意味著搶劫歹徒作案一次的所得，比拿走受害人錢包更多。

在芝加哥，劫匪通常會戴上口罩，因此即使警方能從受害者的手機，追蹤到匯款的最終去向，但因受害人往往無法辨認出歹徒的面貌，而很難將劫匪繩之以法。

今年截至11月26日，芝城 的搶劫案件比去年同期增加了至少25％，警方表示，這些涉及手機的「銀行搶劫」是一個相對新的現象，且在日益嚴重的搶劫案件中比率越來越高。

來自印第安納州的史金納(Zachary Skinner)在感恩節後的周六，於芝城小熊棒球隊球場附近也成為這類搶劫的受害者。

他說，當天凌晨1時，他跟友人一起在當地酒吧區閒逛，一名戴著口罩的男子向他走過來，史金納說，該名男子要求他捐款給貧窮的孩子購買運動裝備，他因為想讓這名男子趕緊離開，所以掏出7元現金給他，沒想到這時另一個蒙面人走過來，露出腰間的手槍，同時索要史金納的手機以及開機密碼。

搶走史金納手機的該名蒙面匪，接著就在史金納的手機應用程式Zelle上，向一名女子的銀行帳戶匯出1000元。還好史金納反應迅速，劫匪離開後即迅速聯繫了父母，並成功凍結了該筆匯款。

在該案件發生後，雖然史金納知道把這些銀行App移除可以免去再次受害，但史金納說，移除這些App將非常不便，「我還是會保留使用。」

通常透過Zelle轉帳或匯款，只要輸入對方的電話號碼或電郵地址，幾分鐘內就可以完成，但金融機構對單日或每個月的轉帳金額一般都設定了不同的限制。Venmo建議用戶啟用一些安全錯司來保護自己的帳戶，例如設定臉部識別、多重身分驗證、設置PIN碼等，如果一旦帳戶被盜，應立刻聯繫客服，更改帳戶信息，聯繫金融機構並報警。