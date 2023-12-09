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芝市公園戶外溜冰場全面開放 新增50歲以上時段

特派員黃惠玲／芝加哥報導
千禧公園麥克米克論壇溜冰場，非常受到民眾、遊客歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
千禧公園麥克米克論壇溜冰場，非常受到民眾、遊客歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥公園管理局宣布，即日起芝加哥地區的戶外溜冰場全面開放。凡自備溜冰鞋的民眾，均可免費使用各公園管理局所屬的戶外溜冰場，如果沒有溜冰鞋，也在當場租賃，費用每雙7元到22元間。不過，倍受歡迎的在千禧公園戶外溜冰場則需要購票並預約。

公園管理局的溜冰場還推出滑冰、練習曲棍球技能等課程等，今年還新增加了專為50歲或以上人士保留的開放溜冰時段。公園管理局發言人托斯塔多(Irene Tostado)說，各個年齡層次的人們都喜歡去附近的戶外溜冰場溜冰，但一些年長者有可能會在擁擠的溜冰場上被青少年和年輕人圍著而感到害怕，因此決定推出針對50歲及以上民眾開放的專屬溜冰時段。

以下是芝加哥公園局溜冰場的地點 ：馬姬戴利紀念公園：Maggie Daley Park, 337 E. Randolph St.；麥金利公園：McKinley Park, 2210 W. Pershing Road；千禧公園麥克米克論壇溜冰場：McCormick Tribune Ice Rink, 201 E. Randolph St.；中途普萊桑斯公園：Midway Plaisance Park, 1130 Midway Plaisance North；綠林公園：Mt. Greenwood Park, 3721 W. 111th St.；華倫公園：Warren Park, 6601 N. Western Ave；永活公園：Wentworth Park, 5625 S. Mobile Ave.

芝加哥 華倫

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