芝女遇拖吊詐騙 以為免費卻收萬元帳單
遇到車禍後，如果有一輛拖吊車在短時間內就抵達現場，並向事故車主表明是保險公司通知到場協助事主將車輛拖離的卡車業者時，請務必提高警覺，一名芝加哥婦女分享自身慘痛經歷表示，她日前車子出現小事故停在路邊，一家拖車公司自稱受保險公司委託協助拖吊，沒想到該公司欺騙了她，將她的車子扣押後，獅子大開口要她支付超過一萬元的費用，才能將車子歸還。
芝加哥CBS新聞台報導，芝市居民凱利 (Elaine Kelly)向媒體投訴稱，她日前開車在芝市湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)發生了一起冷卻液洩漏的小事故， 當時她的豐田車RAV4停在路邊，這時一輛拖車駛來告訴她，「他們隸屬於我的保險公司，還告訴我拖車不用我自掏腰包，是免費的服務。」
對方提出的服務，聽起來像是一個簡單的選擇，所以凱利簽署了文件，當時文件上並沒有列出價格，凱利接著並聯繫了她的保險公司。
沒想到後來凱利的保險公司打電話通知凱利，這家名為「Perfect Timing Towing」拖車服務公司索取的費用高達1萬890元。凱利說，「我真的不敢相信」。
經營 A-Carr's Auto Body 修車公司長達42年的殊茲(Max Schulze)說，過去幾十年來，他審查了成千上萬張的拖車帳單，「凱利的這張拖吊車帳單，絕對是瘋狂的」，他不諱言，這是他40年來見過最令人震驚的拖車收費。
凱利的保險公司後來跟「Perfect Timing Towing」協商，表示願意支付4000元，但遭對方拒絕。
凱莉之後專程到該拖車公司的地址：421 N. Cicero Ave.，卻發現該地址屬於另一家貨運公司。 這家貨運公司表示，其他幾位跟凱利遭遇類似的顧客，甚至警察都曾到該公司辦公室尋求答案。
凱莉接著向警方報案，最後她的律師發出一封催款信，要求拖車公司以5000元的價格將凱利的車子歸還。 最終凱利取回了車輛，但當她把車拿回來時，車子看起來受損嚴重，車內也被洗劫一空，「我放在車內的所有太陽眼鏡都不見了，」她說。
根據伊利諾州商業委員會稱，Perfect Timing Towing今年7 月才取得營業許可證，自此之後，該州已收到18起針對該公司的投訴。Perfect Timing Towing因未出席聽證會而被判兩次有罪，其他的訴訟則仍在等待審理。
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