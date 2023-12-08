芝女遇拖吊詐騙 以為免費卻收萬元帳單

芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)

遇到車禍後，如果有一輛拖吊車在短時間內就抵達現場，並向事故車主表明是保險 公司通知到場協助事主將車輛拖離的卡車業者時，請務必提高警覺，一名芝加哥 婦女分享自身慘痛經歷表示，她日前車子出現小事故停在路邊，一家拖車公司自稱受保險公司委託協助拖吊，沒想到該公司欺騙了她，將她的車子扣押後，獅子大開口要她支付超過一萬元的費用，才能將車子歸還。

芝加哥CBS新聞台報導，芝市居民凱利 (Elaine Kelly)向媒體投訴稱，她日前開車在芝市湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)發生了一起冷卻液洩漏的小事故， 當時她的豐田 車R​​AV4停在路邊，這時一輛拖車駛來告訴她，「他們隸屬於我的保險公司，還告訴我拖車不用我自掏腰包，是免費的服務。」

對方提出的服務，聽起來像是一個簡單的選擇，所以凱利簽署了文件，當時文件上並沒有列出價格，凱利接著並聯繫了她的保險公司。

沒想到後來凱利的保險公司打電話通知凱利，這家名為「Perfect Timing Towing」拖車服務公司索取的費用高達1萬890元。凱利說，「我真的不敢相信」。

經營 A-Carr's Auto Body 修車公司長達42年的殊茲(Max Schulze)說，過去幾十年來，他審查了成千上萬張的拖車帳單，「凱利的這張拖吊車帳單，絕對是瘋狂的」，他不諱言，這是他40年來見過最令人震驚的拖車收費。

凱利的保險公司後來跟「Perfect Timing Towing」協商，表示願意支付4000元，但遭對方拒絕。

凱莉之後專程到該拖車公司的地址：421 N. Cicero Ave.，卻發現該地址屬於另一家貨運公司。 這家貨運公司表示，其他幾位跟凱利遭遇類似的顧客，甚至警察都曾到該公司辦公室尋求答案。

凱莉接著向警方報案，最後她的律師發出一封催款信，要求拖車公司以5000元的價格將凱利的車子歸還。 最終凱利取回了車輛，但當她把車拿回來時，車子看起來受損嚴重，車內也被洗劫一空，「我放在車內的所有太陽眼鏡都不見了，」她說。

根據伊利諾州商業委員會稱，Perfect Timing Towing今年7 月才取得營業許可證，自此之後，該州已收到18起針對該公司的投訴。Perfect Timing Towing因未出席聽證會而被判兩次有罪，其他的訴訟則仍在等待審理。