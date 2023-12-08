我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

芝女遇拖吊詐騙 以為免費卻收萬元帳單

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)
芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)

遇到車禍後，如果有一輛拖吊車在短時間內就抵達現場，並向事故車主表明是保險公司通知到場協助事主將車輛拖離的卡車業者時，請務必提高警覺，一名芝加哥婦女分享自身慘痛經歷表示，她日前車子出現小事故停在路邊，一家拖車公司自稱受保險公司委託協助拖吊，沒想到該公司欺騙了她，將她的車子扣押後，獅子大開口要她支付超過一萬元的費用，才能將車子歸還。

芝加哥CBS新聞台報導，芝市居民凱利 (Elaine Kelly)向媒體投訴稱，她日前開車在芝市湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)發生了一起冷卻液洩漏的小事故， 當時她的豐田車R​​AV4停在路邊，這時一輛拖車駛來告訴她，「他們隸屬於我的保險公司，還告訴我拖車不用我自掏腰包，是免費的服務。」

對方提出的服務，聽起來像是一個簡單的選擇，所以凱利簽署了文件，當時文件上並沒有列出價格，凱利接著並聯繫了她的保險公司。

沒想到後來凱利的保險公司打電話通知凱利，這家名為「Perfect Timing Towing」拖車服務公司索取的費用高達1萬890元。凱利說，「我真的不敢相信」。

經營 A-Carr's Auto Body 修車公司長達42年的殊茲(Max Schulze)說，過去幾十年來，他審查了成千上萬張的拖車帳單，「凱利的這張拖吊車帳單，絕對是瘋狂的」，他不諱言，這是他40年來見過最令人震驚的拖車收費。

凱利的保險公司後來跟「Perfect Timing Towing」協商，表示願意支付4000元，但遭對方拒絕。

凱莉之後專程到該拖車公司的地址：421 N. Cicero Ave.，卻發現該地址屬於另一家貨運公司。 這家貨運公司表示，其他幾位跟凱利遭遇類似的顧客，甚至警察都曾到該公司辦公室尋求答案。

凱莉接著向警方報案，最後她的律師發出一封催款信，要求拖車公司以5000元的價格將凱利的車子歸還。 最終凱利取回了車輛，但當她把車拿回來時，車子看起來受損嚴重，車內也被洗劫一空，「我放在車內的所有太陽眼鏡都不見了，」她說。

根據伊利諾州商業委員會稱，Perfect Timing Towing今年7 月才取得營業許可證，自此之後，該州已收到18起針對該公司的投訴。Perfect Timing Towing因未出席聽證會而被判兩次有罪，其他的訴訟則仍在等待審理。

保險 芝加哥 豐田

上一則

維州公寓爆炸 案發前瓦斯已關閉

下一則

帳篷營處理不當 芝3區長點名 要相關人員辭職

延伸閱讀

芝婦女遇拖吊詐騙 以為免費卻收到萬元帳單

芝婦女遇拖吊詐騙 以為免費卻收到萬元帳單
環評可能無法豁免？台積電美國廠進度再遇延誤風險

環評可能無法豁免？台積電美國廠進度再遇延誤風險
對用戶隱私權保護不當 Meta敗訴

對用戶隱私權保護不當 Meta敗訴
賓州初中35歲女學業顧問 多次性侵14歲男生被起訴

賓州初中35歲女學業顧問 多次性侵14歲男生被起訴

熱門新聞

在新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General，因屢屢違反價格規定遭指控，最後與州府以120萬元和解。(美聯社)

價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

2023-12-02 11:39
芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)

芝婦女遇拖吊詐騙 以為免費卻收到萬元帳單

2023-12-07 10:30
圖為5日警方站在廢墟的房屋前。美聯社

維州公寓爆炸案 警方：連環開槍嫌疑人可能已身亡

2023-12-05 16:03
取得工作許可是成千上萬移民在美國立足的第一關鍵步驟。(春田伊利諾大學官網截圖)

新抵尋求庇護者快速拿工卡 資深無證客喊不公

2023-12-05 11:02
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)

甄素蓮基金會慨捐2100萬 助芝城解決槍擊暴力

2023-11-30 13:35
喬州沙泉市(Sandy Springs)名列去年千禧世代遷徙目的地排行榜的第十位。(該市府臉書)

千禧世代搬遷目的地 喬州沙泉排第10

2023-12-05 01:14

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員