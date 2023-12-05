我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

伊州府增撥200萬 提供尋求庇護移民伙食

特派員黃惠玲／芝加哥報導
由於芝市府招標食物供應商延遲，伊州府同意增撥200萬元做為年底前供應芝市尋求庇護移民的伙食經費。(大芝加哥食品儲存中心)
由於芝市府招標食物供應商延遲，伊州府同意增撥200萬元做為年底前供應芝市尋求庇護移民的伙食經費。(大芝加哥食品儲存中心)

伊利諾州州長普立茲克日前表示，將額外出資200萬元，為在芝加哥尋求庇護移民提食物，直到今年年底。大芝加哥食物儲存中心(Greater Chicago Food Depository)也將提供另外的200萬元。芝食物儲存中心從今年6月以來，已經跟芝加哥15家少數族裔的餐館合作，為這些移民提供膳食。

伊州社福廳(IDHS)表示，在芝市持續在尋找更多食品供應的來源期間，州府決定介入協助，市府部門將提供尋求庇護者食物的資金無法及時到位，歸咎於採購過程延誤。

芝市在今年6月與州府接洽，請求幫助從7月開始為這些移民暫居的收容所提供食品，為期約10周，市府官員當時表示，他們將發出招標公告，藉此找到一家能夠以更優惠價格提供優質食品的廠家，不過，從那時開始直到現在，州府一直就為芝市的移民提供食品資金，至於市府的招標卻遲遲沒有進一步結果。

芝市府上周又向州府提出繼續支援資金的請求，州府因此同意在年底前予以援助，但市府從明年開始要自行承擔開銷。

州府承諾提供的最新食物經費，將用於居住在收容所、警局的尋求庇護移民的食品供應。

芝市應急管理與通訊辦公室發言人梅瑪麗(Mary May)發表聲明稱，食品供應合同的招標日上周已經結束，但由於該市收到申請人提出的200多個問題必須回應而推遲了招標結果公布，梅瑪麗說，預計新合同可在明年1月15日生效。由於州府僅提供食品資金到年底，而市府合同將從明年1月15日才生效，屆時哪個機構提供明年1月1日至15日的移民伙食仍不清楚。

芝加哥食品儲存中心的發言康威爾(Jim Conwell)說，該組織從州府獲得超過1000萬元的資金，另外還從私人捐贈者拿到幾百萬元的經費，目前該中心已經為芝市26個收容所中的20處提供食物。

康威爾表示，儲存中心每天大約為1萬名尋求庇護者提供午餐以及晚餐，該組織在旗下的廚房設施烹煮了大約2000份飯菜，其他則由中心資助的當地餐廳企業提供。康威爾說，等芝加哥布來頓公園區的帳篷營建成後，儲存中心也會為該處的移民提供伙食。

移民 芝加哥 庇護

上一則

馬州蒙郡無人機協助執法 至少逮2竊賊

下一則

千禧世代搬遷目的地 喬州沙泉排第10

延伸閱讀

「特別移民少年身分法」積案翻倍 十多萬年輕人苦等綠卡

「特別移民少年身分法」積案翻倍 十多萬年輕人苦等綠卡
大家來寫書／鄭德銘《省城·香港地·澳門街》 寫游泳移民經歷

大家來寫書／鄭德銘《省城·香港地·澳門街》 寫游泳移民經歷
出租場地非法賣大麻 紐約要業主擔責

出租場地非法賣大麻 紐約要業主擔責
聯邦法官擋下蒙大拿州TikTok禁令 指反違言論自由

聯邦法官擋下蒙大拿州TikTok禁令 指反違言論自由

熱門新聞

在新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General，因屢屢違反價格規定遭指控，最後與州府以120萬元和解。(美聯社)

價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

2023-12-02 11:39
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)

喬州雨天駕駛危險度 全美第6高

2023-11-28 01:14
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)

甄素蓮基金會慨捐2100萬 助芝城解決槍擊暴力

2023-11-30 13:35
紐約大學中國留學生江亮辰10月16日在新州澤西市發生車禍身亡。(取材自GoFundMe網站)

紐大中國留學生車禍亡 親友網上募款

2023-11-30 01:00
38街夾加州大道的帳篷營預定地，已經鋪上一層碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州長：州府出資 布來頓公園帳篷營本周開工 下月開放

2023-11-27 20:16
新州立華頓森林公園將從明年春天開始，推出福特汽車公司捐贈的履帶式全地形電動輪椅，供給行動不便者參觀園區。(取材自新州環保廳)

新州最大森林公園推全地形輪椅 行動不便也能暢遊園區

2023-11-30 01:00

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議