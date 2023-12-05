伊州府增撥200萬 提供尋求庇護移民伙食

由於芝市府招標食物供應商延遲，伊州府同意增撥200萬元做為年底前供應芝市尋求庇護移民的伙食經費。(大芝加哥食品儲存中心)

伊利諾州州長普立茲克日前表示，將額外出資200萬元，為在芝加哥 尋求庇護 的移民 提食物，直到今年年底。大芝加哥食物儲存中心(Greater Chicago Food Depository)也將提供另外的200萬元。芝食物儲存中心從今年6月以來，已經跟芝加哥15家少數族裔的餐館合作，為這些移民提供膳食。

伊州社福廳(IDHS)表示，在芝市持續在尋找更多食品供應的來源期間，州府決定介入協助，市府部門將提供尋求庇護者食物的資金無法及時到位，歸咎於採購過程延誤。

芝市在今年6月與州府接洽，請求幫助從7月開始為這些移民暫居的收容所提供食品，為期約10周，市府官員當時表示，他們將發出招標公告，藉此找到一家能夠以更優惠價格提供優質食品的廠家，不過，從那時開始直到現在，州府一直就為芝市的移民提供食品資金，至於市府的招標卻遲遲沒有進一步結果。

芝市府上周又向州府提出繼續支援資金的請求，州府因此同意在年底前予以援助，但市府從明年開始要自行承擔開銷。

州府承諾提供的最新食物經費，將用於居住在收容所、警局的尋求庇護移民的食品供應。

芝市應急管理與通訊辦公室發言人梅瑪麗(Mary May)發表聲明稱，食品供應合同的招標日上周已經結束，但由於該市收到申請人提出的200多個問題必須回應而推遲了招標結果公布，梅瑪麗說，預計新合同可在明年1月15日生效。由於州府僅提供食品資金到年底，而市府合同將從明年1月15日才生效，屆時哪個機構提供明年1月1日至15日的移民伙食仍不清楚。

芝加哥食品儲存中心的發言康威爾(Jim Conwell)說，該組織從州府獲得超過1000萬元的資金，另外還從私人捐贈者拿到幾百萬元的經費，目前該中心已經為芝市26個收容所中的20處提供食物。

康威爾表示，儲存中心每天大約為1萬名尋求庇護者提供午餐以及晚餐，該組織在旗下的廚房設施烹煮了大約2000份飯菜，其他則由中心資助的當地餐廳企業提供。康威爾說，等芝加哥布來頓公園區的帳篷營建成後，儲存中心也會為該處的移民提供伙食。