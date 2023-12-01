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伊州特殊、雙語教師 農村、貧困區短缺嚴重

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州155學區水晶湖高中的教師薪資比臨近學區都高，教師短缺問題幾乎不存在，然而農村、少數族裔及低收入家庭聚居的學區，則普遍面臨教師不足。(水晶湖高中臉書)
伊州155學區水晶湖高中的教師薪資比臨近學區都高，教師短缺問題幾乎不存在，然而農村、少數族裔及低收入家庭聚居的學區，則普遍面臨教師不足。(水晶湖高中臉書)

教育監督組織「推進伊利諾州」(Advance Illinois)最新發布的一份報告「2023年教育工作者狀況」指出，除了農村地區，伊州教師短缺問題，在非裔、拉丁裔學生以及低收入家庭學生的學校尤其嚴重。

該報告的顧問之一、麥克亨利郡155學區特殊教育老師齊科斯(Bob Chikos)表示，很多時候從新聞裡聽到教師短缺，讓很多人以為好像所有地方都存在著老師不夠的情形，但實際上並非如此，因為絕大多數的教師空缺，都出現在特殊教育、雙語教育的教師領域，而這種情況在全州農村地區、貧困地區更為普遍。

伊州教育委員會辦公室主任帕特森(Kimako Patterson)說，教師短缺已經是一種「公平議題」(equity issue)，他表示，伊州約有3550個教師職位空缺，在全州852個學區中，有79％的學區至少有一個教師空缺，而60％的少數族裔學生，就讀的學校有教師空缺情形。

帕特森說，每個學生無論他們住在哪裡，都應該獲得好的教育，然而這點卻至今都沒有實現。「我們的當務之急是確保無論你在庫克郡南區、西區，或伊州中部、芝加哥市，我們都必須要為每位學生提供最好的教育和資源。」

齊科斯說，雖然他服務的學區並沒有教師短缺的問題，但當教師到他所在的學區工作同時，也給他們所離開的學區造成了老師不足的負擔。齊科斯所在的學區所提供的教師薪資，明顯高於該學區周遭的很多學校，但即便如此，學區行政人員表示，他們收到的教師申請還是越來越少。

報告顯示，從2017-18學年到2021-22學年，伊州各學區公立學校學前班到12年級的教師、校長助理、輔導專業人員的數量都有所增加，報告說，學生與教師的比率也有所改善，班級規模也縮小了，這對低年級學生尤其有利。

報告稱，伊州包括學生教師、準備課程到新聘教師，以及有多年工作經驗的教師，拉丁裔的人數都在增加，但非裔教師的招聘則比以往更加困難。

齊科斯說，「教師短缺就像食品短缺」，有的人可以買得起他們想要的任何有機、草飼食品，「可以說大多數人都能買到自己需要的東西，還能貨比三家」，但有些人卻長期處於飢餓狀態，例如有些學校的每個教職可以從數百名申請者中挑選心儀教師入職，然而有些地區的學校卻都找不到人，或留不住人。

學區 教育 伊州

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