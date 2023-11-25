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芝郊區10月房屋銷量升 價格漲 中位價增至34.99萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城郊區Park Forest上個月的房屋銷量比去年同期增長115％。(Park Forest官方臉書)
芝城郊區Park Forest上個月的房屋銷量比去年同期增長115％。(Park Forest官方臉書)

根據主流房地產經紀組織(Mainstreet Organization of Realtors)的最新數據，儘管芝加哥郊區的房屋銷售量持續萎縮，但部分城鎮10月份卻出現增長現象。在此同時，郊區房屋成交天數也縮短到38天，比去年同期減少了四天，銷售中位價格上升了7.7%，達到34.99萬元。

出現銷售量增幅的地區，依增長幅度高低依序為：Park Forest(比去年同期增長115％)、Niles(增幅110％)、Oswego(85.7％)、Brookfield(70%)、Westmont(69.2%)、Homewood(44.4％)、Park Ridge(40%)、Hazel Crest(33.3%)、Alsip(20%)、Markham(17.7%)、Naperville(16.1%)、Hoffman Estates(13%)、Wheaton(12.1%)、Long Grove-Lake Zurich-Hawthorn Woods-Kildeer區(5.7%)。

統計指出，上月獨立屋銷售數量為2344套，與去年同期相比雖下降了5.8%，但比2023年至今的兩位數降幅有所改善。

不過，連棟屋的住宅，則與典型房市趨勢走向雷同，10月份這類的住宅銷售量，比去年同期下降了14.2%，共售出1121套住宅。此外，連棟屋的上月成交時間為22天，比去年同期的32天足足縮短了10天，降幅達31.3%；成交價格則從去年10月的21.5萬，上漲到今年10月的24.3萬元，漲幅13％。

主流房產經紀組織總裁瑞安(Tim Ryan)說，很難說今年10月跟去年10月的房屋成交量的變化，是否會在未來幾個月內持續，但他可以肯定的是，「當今房市變得越來越具挑戰性」。

該份報告也提到了全美房產經紀協會(NAR)的最新數據顯示，2022年7月到2023年6月期間，購房者的收入中位增長了22％，達到10萬7000元，不論收入或增長率也都創下歷史新高。

根據NAR的數據，首次購房的頭期款比率也飆升到房價的8％，這是1997年以來的最高紀錄。對於二度購房者來說，其首付比率也增長到房價的19％，為2005年以來的新高。

瑞安說，目前唯一會想要搬家者，大都是因為生活環境發生變化，導致他們不得不搬家，無論如何，由於現在房市庫存量低，房屋仍在快速流動。

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