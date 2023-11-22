達成改建協議 芝加哥南區帳篷營將開工

芝21區區長與強森團隊達成協議，明年11月1日後，帳篷營用地將改建可負擔房屋。(Morgan Park Commos藍圖)

芝加哥 市南區摩根公園(Morgan Park)的一處前超市Jewel-Osco土地，預計即將開工搭建為安置尋求庇護移民 的過冬帳篷營。該區所屬的21區區長莫斯理(Ronnie Mosley)21日告訴居民，市府正在該土地進行環境分析與測試，預計兩周時間可以拿到評估結果。

位於115街夾好斯提特街(Halsted St.)的空地，為芝市府第二個帳篷營預定地，芝加哥市議會日前已經投票通過接受Albertsons公司捐贈的6.5畝土地，以及面積達6萬7797平方呎的建築物，該地點為連鎖超商Jewel Osco的舊址。

過去幾周以來，摩根公園區的居民一直高聲反對強森政府將移民遷入他們的社區居住。居民肯恩(Annette Cain)說，「你為什麼要把納稅人的錢花在尋求庇護移民身上，而不是把經費用在已經在社區生活了幾十年的居民身上？這根本是種恥辱」，令一位居民威廉斯(Charles Williams)說，「你們沒有為我們做任何事情，為何你要對待他們像國王一樣？你為什麼不替非裔做點什麼？」

莫斯理說，社區不希望搭建帳篷營，「這不僅是芝加哥的問題，也是全球性問題，是聯邦問題，而空地就在那裡，而且是可以使用的，原地主將房產以象徵性的1元賣給市府，所以才會讓帳篷營選在這裡搭建。」

根據莫斯理與強森政府達成的協議，在2024年11月1日之後，該土地將不再用作帳篷營地，接下來開發商將把該地快改建為摩根公園公共空間(Morgan Park Commons)，其中包括改建為可負擔房屋與零售店面。