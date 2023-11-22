芝警局外尋求庇護移民逐漸減少 但仍有1600人

芝加哥 市市長強森政府，20日晚間將該市住了最多尋求庇護移民 的18警分局前全數遷離，市長發言人李斯(Ronnie Reese)對此表示，作為該市將移民人口從警察局轉移到實體避難所的努力的一部分，位於Division街和Larrabee街的18警分局從上周末起進行了遷離。

不到一周前，市長推出了一系列安置移民新計畫，包括設定收容所只能居住60天的政策，以及打擊運載移民的巴士，不遵守芝市規則的流氓行為。

雖然一些移民權益倡導者對市府將尋求庇護者轉移出警察局的努力表示讚賞，但他們也對市府這些應對舉措表示嚴重關切，因為新的限住天數規定，將可能導致移民在60天後重新流落街頭。

抵達芝加哥尋求庇護移民增加人數速度比前幾個月要慢，芝市府也表示，正在開始協助抵達芝城但希望前往其他目的移民離開此地。根據指出，除了全部清空的18警分局外，其他芝市各地警分局的移民人口也大幅減少。

雖然強森辦公室堅稱將持續安置抵達芝加哥的尋求庇護移民，但最新的政策顯示，強森在努力表明芝市為歡迎移民城市同時，也在優先考慮現有居民的利益。

到20日為止，芝市仍有1600人在芝警局外搭帳篷居住，儘管18警分局外的移民帳篷已經全部消除，但此恢復警局原貌的景象能維持多久？取決於該市的安置計畫，能否跟上從美國南部載著移民到芝加哥的增長速度。

過去幾天，有三輛巴士抵達芝加哥部分移民還是被分配到警局外或機場居住，這是因為強森要讓移民住進過冬帳篷營的承諾尚未兌現。