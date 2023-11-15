芝城活動看板╱感恩節、聖誕節活動 熱鬧登場

芝市聖誕集市11/17開幕

●每年吸引成千上萬民眾參與的芝市聖誕集市(Christkindlmarket)將在17日推出，並一直進行到12月24日，該活動由美國中西部地區德裔美國人商會主辦，1996年至今已經成為芝城 歲末節日的必逛景點，活動地點在戴利廣(Daley Plaza, 50 W Washington St)，詳細開放時間，可查詢官網：christkindlmarket.com/daleyplaza。

麥當勞 11/18華埠 送火雞

●芝加哥華埠特別活動委員會表示，芝加哥麥當勞運營商(MOC)及麥當勞亞裔運營商協會(AMOA)將在18日(周六)上午8時開始，在華埠廣場免費贈送火雞及感恩節節日食品，將送出共500份，先到先得，送完為止。麥當勞運營商協會是一家創辦了20多年的非營利慈善服務機構，今年將再次於華埠向華裔居民派發免費火雞、節日食品。

芝城11/18點燈大遊行

●第32屆華麗一哩點燈遊行(The Magnificent Mile Lights Festival)將在18日晚間5時30分登場，遊行隊伍將從橡樹街(Oak St.)夾北密西根大道口，一路往南遊行到北密大道夾威克街(Wacker Drive)街口，遊行隊伍所經過之處，道路兩旁樹木的聖誕燈將沿街點亮，本屆遊行隊伍多達385個，還有40多輛花車，迪斯尼的米老鼠跟米妮將搭乘第一部花車現身，活動免費。