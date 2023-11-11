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中西部亞太裔心理健康峰會 美亞推動創聯盟

特派員黃惠玲／芝加哥報導
100多位政府官員、專家，參與了首屆中西部亞太裔心理健康線上高峰會。(螢幕截圖)
100多位政府官員、專家，參與了首屆中西部亞太裔心理健康線上高峰會。(螢幕截圖)

近年積極推動亞太裔心理健康的美亞健康協會，日前邀集官員、民代以及專業心理健康人士舉行了中西部首屆亞太裔心理健康服務峰會，美亞主任劉紅在會中表示，加強專業人士、社團、贊助者間的交流，促進公衛組織、政府部門與社區團體合作，對改善亞太裔心理健康十分關鍵，她也提到，正積極推進成立中西部亞太裔心理健康聯盟。

包括白宮亞太裔地區網路計畫主任阮棟(Doug Nguyen)、白宮亞太裔計畫行政主任卡艾(Krystal Ka'ai)、伊州國會參議員德賓(Dick Durbin)與達克沃斯(Tammy Duckworth)、伊州副州長侯炳文、樂齡會AARP副總裁鄺達菲(Daphne Kwok)、聯邦公衛部中西部主任卡朋納吉(Michael Cabonargi) 、芝市府心理健康部門負責人卡德隆(Kathy Calderon)、以及APIAHF總裁蔡珠麗(Juliet Choi)等多位重量級嘉賓，均出席了這場線上峰會。

劉紅接著表示，心理健康對於亞太裔社區的整體公衛品質非常重要，特別是新冠疫情後，亞太裔社區的心理健康服務尤其受到資源有限與人力不足的挑戰。

劉紅說，過去一年至少有四萬名社區居民參與或接受了美亞服務。美亞也是唯一拿到聯邦撥款提供歐記健保服務及伊州府資助「健康引導項目」的唯一亞裔非營利機構，美亞明年1月還將推出南華埠首家家免費食品派發中心。

阮棟、卡艾在峰會上介紹了聯邦針對亞太裔社區提供的福務與資源；德賓與達克沃斯肯定美亞推動心理健康的努力，他們也承諾將推動聯邦增加撥款。

鄺達菲說，亞太裔社區要克服對心理健康問題的誤解與羞恥感，正視心理治療的重要性。卡朋納吉特別表彰了美亞服務亞太裔社區及弱勢族群；卡德隆稱會與美亞合作提供更多低收入與弱勢者的心理健康服務。蔡珠麗說，自殺是亞太裔族群重要死因之一，因此需要更多的心理輔導與治療。

當天峰會議還舉行了分組討論，主題包括「心理健康的實踐和成功案例」、「創新與科技，以及人工智能在心理健康中的應用」、 「潛在的基金與資源」等。

近年積極推動亞太裔社區心理健康的美亞協會主任劉紅表示，希望能夠促成創立中西部亞太...
近年積極推動亞太裔社區心理健康的美亞協會主任劉紅表示，希望能夠促成創立中西部亞太裔心理健康聯盟。(螢幕截圖)

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