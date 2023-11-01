學生成績好轉… 伊州學校畢業率13年新高

伊州教育總監桑德斯(Tony Sanders，圖左上)說，教育工作者與每個學生的家庭都應以今年的成績感到自豪。(伊州教育委員會臉書)

伊利諾州教育委員會(Illinois State Board of Education)10月30日發布2023年伊州 學校報告(Illinois Report Card)，該州學生持續在疫情 後學習成績好轉，不過，平均水平仍低於新冠疫情前。此外，伊州學校的畢業率，也達到13年來的高點。

伊州每年都會發表一份州級的學校成績單，概述每所學校的情形，包括學生學習成績、教師留任率，以及學生修習進階課程的人數等。每所學校的成績，可到官網查詢，網址：www.illinoisreportcard.com。

新發布的報告顯示，雖然長期曠課率仍高得驚人，但終於出現了下降趨勢，伊州教育總監 桑德斯(Tony Sanders)說，教育工作者與每個學生的家庭都應以今年的成績感到自豪。

報告顯示，2023年的學生畢業率達到了13年以來的最高點87.6%，非裔與西語裔學生的四年畢業率分別達到4.7%、4％，為推高全州畢業率的主要因素。此外，伊州九年級學生的畢業率也在上升，達到87％，此比率超過了疫情前的水平。

全州的英語、數學熟練率(proficiency rate)均有所提升，但仍低於疫情前的水平。與2018-2019學年相比，非裔學生在英語、數學的方面的成績改善幅度最大，但他們的整體成績，還是落後於其他族群的學生。

數據還顯示，2022-2023學年間，教師留任率超過九成，達到了歷史新高，其中非裔與西語裔教師的留任率增長幅度最高，分別增加了5％、6％。不過，即使教師留任率很高，也招聘了更多的教師，但伊州學校還是存在著嚴重的教師短缺問題，尤其在資金不足、條件較差的學校，以及特殊與雙語教育方面的部門。

與上一學年相比，伊州2022-2023學年招收的了更多的英語非母語學生、西語裔學生以及亞裔學生，這也表明伊州的學校更加多元化。

北芝加哥社區高中(North Chicago Community High School)2023年學生的畢業率，從前一年的84%提高到87.7%，北芝加哥學區教育總監普萊斯(John Price)表示，現在的工作重點是加強重視畢業生的未來。