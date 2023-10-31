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成本增、無暇顧 芝動物收容所安樂死增25％

特派員黃惠玲／芝加哥報導
在食物、醫療照顧成本上升，加上寵物主返工上班等情況下，芝加哥動物收容所動物安樂死的數目也隨著增加。(芝動物收容所臉書)
在食物、醫療照顧成本上升，加上寵物主返工上班等情況下，芝加哥動物收容所動物安樂死的數目也隨著增加。(芝動物收容所臉書)

芝加哥市政府管理的動物收容所表示，今年將撲殺的動物數量將超過往年，該機構的負責人說，寵物照顧成本上升、寵物主人在新冠疫情後回到辦公室上班而無暇照顧寵物，是導致動物安樂死數目攀升的主要原因。

日前在芝市議會的預算聽證會上，芝加哥動物看護與控制中心(Chicago Animal Care and Control，CACC)代理執行主任卡佩羅(Susan Cappello)說，全美國的動物收容所都正面臨著諸多挑戰.

不過，芝市收容所的多名義工對此說法表達了不滿。一位該中心的義工在聽證會上表示，收容所現在的情形非常令人難過，「這些都是活生生的動物，牠們需要一個機會，牠們應該得到一個機會」，義工還說，動物收容所迫切需要對動物充滿熱情的領導階層，來解決現階段的困境。

卡佩羅反駁說，20年前，芝市動物收容所收容了2萬5000隻動物，而其中超過2萬隻接受了安樂死。她提到，疫情過後，動物收容所面臨嚴重的經營問題，「在2020年疫情爆發後的期間，我們的收容所空空蕩蕩，當時大概僅收容了30隻狗與10隻貓，而疫情過後，大家都回去上班了，人們似乎再也沒有時間照顧寵物，而且也不再前來領養寵物，這樣的情況下，收容所也因此陷入困境。」

根據芝加哥動物收容所的數據，今年至今，該所對動物安樂死的數量比2022年同期增長了24.5%，超過了2021年、2020年疫情期間的總和。到9月30日為止，該所共有1502隻動物被施予安樂死，其中大部分是狗，而今年收容所共收容了9427隻動物，上述數字不包括寵物主人要求實施安樂死或處理的動物。

卡佩羅說，收容所收容的數量已經飆至疫情前的新高，2020年收容所的動物數量為9814隻，而在接下來的兩年裡，收容數量猛增了18.8%，而且今年還在繼續增加。

她接著說，包括芝城在內的全國各地動物收容所目前都面臨著一系列的挑戰，這是由於包括經濟衰退等多種因素造成」，此外，CACC還得解決成本上升的問題，包括食物、獸醫護理及其他用品的價格都大幅上升。

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