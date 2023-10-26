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緊臨華埠 芝城25區移民收容所已營運近月

特派員黃惠玲／芝加哥報導
緊鄰華埠的皮爾森區，上月底在2241 S. Halsted St.推出第一處收容所，這棟六樓建物，目前住了1000位越境無證客。(特派員黃惠玲／攝影)
緊鄰華埠的皮爾森區，上月底在2241 S. Halsted St.推出第一處收容所，這棟六樓建物，目前住了1000位越境無證客。(特派員黃惠玲／攝影)

芝市準備在12區住宅林立的地帶，搭建收容2000位無證移民的帳篷營，引起社區強烈反彈，芝加哥25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)表示，位於該區22街夾好斯提特街(2241 S. Halsted St.)的閒置建物，已經在上個月底改成越境無證客的收容所，「截至目前並沒有發生任何狀況」。

這座收容所為25區的第一處收容所，該建物原來為倉庫，已經空置多年，根據指出，與目前12區預定搭建的帳篷營一樣，一開始這個收容所僅預估收容400位移民，但最終住進了1000位移民，12區營地一開始則計畫讓500位移民進駐，但目前將擴大收容2000位移民。

25區的收容所距離比12區營地更近華埠，在該區的社區說明會中，住在附近的居民曾表示，他們之前沒有收到任何通知，「感覺我們被蒙在鼓裡，幾乎是故意的」。也有居民說，皮爾森(Pilsen)的房地產稅漲幅高居芝加哥之冠，「我感覺很多人跟我一樣對很多事情很憤怒，提高地稅非常不公平。」

許多居民對於市府提到「只是暫時的收容所」感到不滿，因為沒有人知道「暫時」有沒有截止期限，盧漢士說，目前25區的收容所與建物東主簽了一年合約，在此期間，將會全力協助移民盡快搬到其他住房，讓他們自立生活。

他也提到，該收容所的2、300位學齡兒童，已經進入芝加哥公校就讀，由於該學區的學校仍有學生名額，因此未出現資源遭搶占或其他問題。到現在移民已經入住約一個月，收容所裡裡外外並沒有出現相關犯罪或其他問題。

芝加哥西區阿蒙森公園(Amundsen Park)的居民，也與12區、25區的居民一樣感到被忽視，因為市府突然關閉了該社區的公園設施，導致家長無法繼續將孩子送到日托班，只為了設立另一個越境無證客收容所，「我感覺我們的權利被侵犯了，我沒有辦法說不或說不是，我只是被告知而已」，當地居民不滿表示。

25區區長盧漢士。(特派員黃惠玲／攝影)
25區區長盧漢士。(特派員黃惠玲／攝影)

移民 芝加哥 無證客

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