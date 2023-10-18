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芝市府訪美墨邊境 市長出發前改口不去了

特派員黃惠玲／芝加哥報導
隨著天氣變冷，暫住芝加哥警局外的無證移民正在捐贈的冬衣中尋找合適的衣物。(特派員黃惠玲／攝影)
隨著天氣變冷，暫住芝加哥警局外的無證移民正在捐贈的冬衣中尋找合適的衣物。(特派員黃惠玲／攝影)

原本計畫在17日與其他官員一起走訪位於美墨境德州城市的芝加哥市市長強森，在訪問團出發前一刻改口表示：「不會參加這次的美墨邊境之行」。

根據市長辦公室的一份聲明，芝加哥負責移民事務的副市長里昂(Beatriz Ponce de León)代替強森率領訪問團前往德州的El Paso、San Antonio、McAllen、Brownsville等城鎮。

在市長改變訪問計畫同時，芝市議會也展開了針對該市越境無證移民的議題討論，對這些不斷湧入的尋求庇護移民，越來越感到沮喪的區長們稱，這些人為城市安全網帶來壓力。

取消邊境行的強森表示，他以及主要官員都會留在芝加哥，以解決無證客的當務之急，包括增加庇護所空間，安置仍露宿警局、機場或戶外的新移民。

兩周前強森才提到自己會盡快前往美墨邊境，根據指出，其主要目標是與德州官員討論不斷載送無證移民到芝加哥的巴士協調。市長副幕僚長說，強森希望讓德州官員了解沒有提前告知芝市有關巴士抵達信息，造成該市的安置與處理作業受限。

從去年8月至今，芝加哥已經接收多達1萬8500位橫跨中美洲的無證移民；數據顯示，在德州州長與南部其他邊境城鎮官員的支持下，有400多輛巴士把移民從德州載送到芝市。

除了副市長里昂外，還有幾個芝市宗教、慈善機構的領導人，一起前往德州邊境城市訪問，屆時代表團將針對如何減輕芝加哥的負擔進行會談，根據訪問團的聲明，他們的重點會放在建立更好的溝通渠道，收集移民數據，以加快工作許可的辦理，以及協助這些無證客過渡到自給自足的階段。

移民 德州 芝加哥

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