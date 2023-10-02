麥當勞醬料 再添甜辣Jam Sauce及Mambo Sauce新成員 10月9日起限時享用新口味

麥當勞添雙醬

完美的醬料能使美食口口香濃、錦上添花，麥當勞 深知熱愛醬料的鐵粉無所不能。無論是將享用蘸料的技巧發揮到極緻，或是囤積更多醬料放在抽屜裏以備不時之需，醬料文化絕非虛構，且深入人心。

粉絲通過麥當勞招牌醬料各出奇招，用在如黃金炸雞塊（Chicken McNuggets）或是聞名世界的薯條（World Famous Fries）等經典餐點，早已行之有年。麥當勞決定從10月9日起，再為精彩的醬料陣容添加兩款美味新成員：

* 麥當勞甜辣 Jam Sauce:以帶有川香花椒的麻舌辣勁，加上Cayenne紅辣椒粉的勁辣，再配以蘋果醋秘製而成的濃稠紅辣椒醬汁。 (一個有趣的事實：這是麥當勞首次在美國推出靈感來自早餐的蘸醬)。主廚推薦與甜辣Jam Sauce最般配的餐點: Sausage McMuffin with Egg、 Bacon、Egg & Cheese Biscuit、Hash Browns、黃金炸雞塊（Chicken McNuggets）、McCrispy、聞名世界薯條（ World Famous Fries）。

* 麥當勞Mambo Sauce: 以番茄（西紅柿）為底料，甜中帶辣，且帶著醋香的一款醬料，其靈感來自首府華盛頓的地區性Mambo Sauce。以Quarter Pounder with Cheese、Hash Browns、黃金炸雞塊（Chicken McNuggets）、McCrispy、聞名世界薯條（World Famous Fries）等麥當勞餐點蘸上Mambo Sauce醬料，讓美味再度飆升：

麥當勞美國市場營銷和顧客體驗首席官Tariq Hassan表示： “我們走遍全國大小社區，尋覓令人欲罷不能的好滋味，並將所得到的靈感用於粉絲的最愛。甜辣Jam和Mambo Sauce存在於風味和文化交會之處，是積積累數十年豐富飲食文化，各地傳統餐廳和家中廚房的結晶，成就了我們深知當今粉絲熱愛的香醇、甜蜜，再加一點辣味的美味醬料。為了慶祝新口味醬料的到來，我們決定將話筒交給麥當勞醬料的鐵粉─餐飲內容創作者，聽聽他們自己第一次嘗到滴醬、蘸醬、和一口咬下去時的真實反應。”

麥當勞將在最新的市場營銷活動中與占據舞臺中央位置的吃貨內容創作者 @Mr.Eats305, @sharidyonne, @santanakeish, @misslegarda, @natelovlogs 和 @blackgirlsexploredc 合作，通過他們的社交頻道，聽聽他們對於甜辣Jam和Mambo Sauce的點評，和他們如何創造美味的搭配。

為了向Mambo Sauce與華盛頓特區和芝加哥 社區之間的豐富文化連接表示敬意，我們也將在10月 9日於麥當勞YouTube 頻道首播醬料製造商、餐廳、小型企業主和粉絲如何維持堅強Mambo文化的原創紀錄片，還有更多慶祝活動，敬請期待。歡迎顧客自10月9日起光臨附近的麥當勞餐廳，將這兩款美味醬料與您的菜單最愛完美搭配，享受無限可能。（*只在全國參與活動的地點限期提供。售完為止。）