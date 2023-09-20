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「美新」全美最佳大學 西北領先全伊州列第9

特派員黃惠玲／芝加哥報導
西北大學在美新大學排行榜位居第9，也是伊州排名最前的大學。(西北大學臉書)
西北大學在美新大學排行榜位居第9，也是伊州排名最前的大學。(西北大學臉書)

根據「美國新聞與世界報導」的最新一項排名顯示，伊利諾州有兩所大學進入全美最佳大學前12名，其中西北大學名列第九，高居全伊州大學最佳名次，往年名次靠前的芝加哥大學，這次跌到10名之外為第12名；伊州與中西部多所大學，也進入該榜單的前50名。

這份榜單指出，今年的研究、衡量和排名方法有39年來最大的一次變化，更重視應屆大學生在社會上的流動性、發展和成就，在評比時聚焦各大學的畢業率、學生畢業後的發展、以及債務狀況等因素。此外，該排行榜今年還剔除了一些考慮因素，包括班級規模、校友捐贈、高中班級排名以及向聯邦借貸的畢業生比率等。

「美國新聞與世界報導」執行長格特勒(Eric Gertler)說，今年排名方法的重大變化，「是我們不斷發展的一部份」，他說，做出變化的目的，在於確保排名能夠抓住學生在比較大學與選擇適合自己學校時最關心的問題。

新的作法也讓幾所以往名次比較在後面的學校排名躍升，其中包括伊州的奧羅拉大學(Aurora University)以及北伊利諾州大學(Northern Illinois University)，這兩所大學在今年的榜單上，分別排名332與269，均未進入百強大學之列。

不過，伊州與多所中西部大學今年均擠進前50名，其中印第安納州的聖母大學(University of Notre Dame)排名第20，安娜堡密西根大學(University of Michigan-Ann Arbor)排名第21，香檳伊大(UICU)與麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)並列第35位。

芝加哥大學今年排在第12名，西北大學高居第九，西北也是伊州唯一進入前十的大學。

該榜單還針對全美文理學院進行排名，中西部的一些學校在此排行榜中表現突出，其中明尼蘇達州的卡爾頓學院(Carleton College)排在全美第九；愛阿華州的格林奈爾學院(Grinnell College)排第11名，俄亥俄州的丹尼森大學(Denison University)排在第39名。

今年前15佳大學名單，依序為：榜首普林斯頓大學、麻省理工學院第二、哈佛大學與史丹福大學並列第三、耶魯大學第五、賓州大學第六、加州理工學院與杜克大學並列第七、布朗大學與約翰霍普金斯大學以及西北大學三校均排在第九名、哥倫比亞大學與康乃爾大學以及芝加哥大學並列12名，伯克萊加大與洛杉磯加大並列第15名。

伊州 哥大 西北大學

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