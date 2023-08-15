芝華埠治安不靖 3嫌持槍搶劫商家

三名非裔男嫌13日晚間行搶華埠商家。(華埠治安互助隊提供)

芝城華埠 13日晚間發生一起暴力搶劫案，三名非裔 嫌犯持槍進入永活街一家商店，搶走收銀台現金後逃逸。轄區包括華埠的第九警分局14日也發布社區警訊指出，7月14日到8月7日間，華埠一帶前後發生六起搶劫案，呼籲民眾、商家提高警覺。

芝城華埠治安互助隊13日深夜發出警訊，稱13日晚間9時左右，三名非裔嫌犯持槍闖入永活街夾22街的商店三嫌直接跳進店內櫃台偷走收銀台現金後逃逸，三嫌分別穿著黑色、白色連帽運動上衣，兩人身材瘦高，如有任何相關線索，請立刻撥打911舉報。

根據芝加哥第九警分局周報，8月6日到12日間，華埠地區一共有10宗治安案件，其中以偷竊案5起最多，另有兩宗入室竊盜，還有一件騷擾案，以及一起搶劫案、一起劫車案。

在此同時，九分局也發布社區搶劫警訊，警察報案紀錄顯示，三名非裔男性於7月14日午夜12時30分、下午2時51分、下午3時18分，陸續在華埠商圈行搶，三嫌身高約5呎7吋到6呎2吋，體重140磅到200磅，年齡約15到23歲，作案時均穿著暗色服飾。

這三名嫌犯在8月4日、7日的凌晨期間，又在26街500號附近、永活街夾19街、18街200號附近連續作案，警方呼籲社區商家、民眾提高警覺，隨時留意四週是否有可疑人事物；一旦遇搶，記得保持鎮定，並千萬不要試圖追緝歹徒。