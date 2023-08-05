我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

前國安顧問波頓：若川普2024當選總統 美國將退出北約

芝加哥美食節9/8登場 取消餐券直接刷卡

特派員黃惠玲／芝加哥報導

受到芝加哥舉辦納斯卡街頭賽車撞期影響，芝加哥市府確認今年美食節改到9月8日到10日於芝加哥葛蘭特公園(Grant Park)推出，主辦單位表示，今年將有多家新餐館加入設攤，還會設置三座舞台，此外，今年的美食節不再販售餐劵，遊客可使用信用卡或現金直接向攤商購買食物、商品。

之前美食節一度盛傳可能移師海軍碼頭或波爾克兄弟公園(Polk Bros Park)舉行節，還好最終仍留在葛蘭特公園舉辦，不過，日期將由往年的7月改到9月8日至10日舉行。

每年9月初的勞工節過後，大約就是夏季活動的尾聲，歷史長達42年在葛蘭特公園舉行的「芝加哥美食節」改在9月8日推出，也等於是今夏各項活動的壓軸，芝加哥文化事務和特別活動局說，美食節預料將可成功帶動今夏芝城旅遊的夏末高潮。

今年除了有豐富美食外，參與演唱的歌手包括Hip Hop 50、Lupita Intante、Proyecto Uno、Whitney等，盛況可期，往年遊客必須先購買餐劵的做法，今年改成可使用信用卡或現金直接向攤商付款。詳 https://reurl.cc/YeNdOO

芝加哥 信用卡 芝城

上一則

駕駛信用差 保費漲 伊州擬嚴管車險定價

下一則

非法街頭賽車興起 澤西市當局要嚴打

延伸閱讀

青少年聚眾鬧事搶商店 芝市長拒絕指責

青少年聚眾鬧事搶商店 芝市長拒絕指責
芝加哥19歲以下青少年 喪生槍口比率增

芝加哥19歲以下青少年 喪生槍口比率增
按摩師涉性侵 芝城朗廷酒店賠女客120萬

按摩師涉性侵 芝城朗廷酒店賠女客120萬
Lollapalooza8/3登場 芝加哥多條街道關閉

Lollapalooza8/3登場 芝加哥多條街道關閉

熱門新聞

伊州華生樊珂霖在本屆國際奧林匹克物理賽400名參賽者中，拿到美國代表隊的最佳總成績第五名。(IPho提供)

伊州華生樊珂霖 疫情自學物理奪國際奧賽金牌

2023-07-31 11:50
提領401(k)救急？專家建議最好不要。（本報資料照片）

因應不景氣 專家建議別急著預支401(k)

2023-07-29 12:38
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20
上周日芝城又出現數百名青少年聚集，並進入商店破壞、強取商品。(臉書影片截圖)

數百青少年聚眾鬧事 行搶便利商店 芝市長拒絕指責

2023-08-03 12:10
伊州車險費用依照車主的信用分數高低而有大幅度差別。(特派員黃惠玲／攝影)

這項分數太差 車險保費將大增 車保定價惹議

2023-08-04 11:10

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟