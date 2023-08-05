芝加哥美食節9/8登場 取消餐券直接刷卡

受到芝加哥 舉辦納斯卡街頭賽車撞期影響，芝加哥市府確認今年美食節改到9月8日到10日於芝加哥葛蘭特公園(Grant Park)推出，主辦單位表示，今年將有多家新餐館加入設攤，還會設置三座舞台，此外，今年的美食節不再販售餐劵，遊客可使用信用卡 或現金直接向攤商購買食物、商品。

之前美食節一度盛傳可能移師海軍碼頭或波爾克兄弟公園(Polk Bros Park)舉行節，還好最終仍留在葛蘭特公園舉辦，不過，日期將由往年的7月改到9月8日至10日舉行。

每年9月初的勞工節過後，大約就是夏季活動的尾聲，歷史長達42年在葛蘭特公園舉行的「芝加哥美食節」改在9月8日推出，也等於是今夏各項活動的壓軸，芝加哥文化事務和特別活動局說，美食節預料將可成功帶動今夏芝城 旅遊的夏末高潮。

今年除了有豐富美食外，參與演唱的歌手包括Hip Hop 50、Lupita Intante、Proyecto Uno、Whitney等，盛況可期，往年遊客必須先購買餐劵的做法，今年改成可使用信用卡或現金直接向攤商付款。詳 https://reurl.cc/YeNdOO