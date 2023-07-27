芝州府大樓前 40年法國雕塑要搬家

芝市中心州府大樓前的雕塑「攪拌機裡的史奴比」，將搬遷到芝加哥藝術學院。(特派員黃惠玲／攝影)

芝市中心州府大樓湯普森中心(Thomas Center)外的一座著名法國雕塑 要搬家了，根據指出，這座從1984年就豎立在芝市環區中心的雕塑，將遷移到南密西根大道上的芝加哥 藝術學院(Art Institute of Chicago)。

這座「站著的野獸紀念碑」(Monument with Standing Beast)又名「攪拌機裡的史努比」(Snoopy in a Blender)，將搬到位於南密西根大道111號的芝加哥藝術學院，學院公共事務執行主任米齊恩茲(Megan Michienzi)表示，該座雕塑搬遷，主要因為谷歌 即將改建原州府大樓作為其芝加哥辦公總部。

由法國藝術家杜布菲(Jean Dubuffet)創作的「攪拌機裡的史努比」，主要包含四大元素，「一隻站立的動物、一棵樹、一扇門與一種建築形式」。

據指出，這座玻璃纖維的雕塑高29呎，重量有10多噸，雕塑將安置在芝加哥藝術學院外面的空間，在遷移前，也會對此作品進行必要的保護，這項創作將長期租借給藝術學院。

米齊恩茲發表一份聲明稱，「我們的首要任務是將雕塑保留在芝加哥市中心，讓更多的人有機會看到，同時在未來幾年獲得適當的維護」，至於哪一天會進行搬遷？目前具體日期仍未公布。

伊利諾州州長普立茲克與伊州中心管理服務廳(Department of Central Management Serivces，CMS)去年7月宣布，州府已經與JRTC控股公司完成位於芝市中心的湯普森州府大樓(James R. Thompson Center)產權轉讓，而科技巨頭谷歌公司將進駐該大樓成為新主人。

JRTC與谷歌已經就該建築的改造開發達成協議，在該棟大樓修建完工後，谷歌將以此作為芝加哥辦公大樓。

根據交易文件，JRTC將支付1.05億購買湯普森大樓，比去年的售價7000萬元高出3000多萬，主要因為該公司希望拿下大樓百分之百的產權。協議指出，伊州將拿到3000萬現金，以及位於南拉謝爾大道(S. LaShall Ave.)115號價值約7500萬的房產。