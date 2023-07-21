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疫情已過 芝加哥餐館帳單續收附加費惹議

特派員黃惠玲／芝加哥報導
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。（特派員黃惠玲／攝影）
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。（特派員黃惠玲／攝影）

新冠疫情告一段落，但部分餐館仍保留因疫情在消費者帳單上收取附加費的做法，常光顧餐館的芝城西北郊民眾墨菲(Chip Murphy)說，一些餐館到現在仍多收2％到4％的服務或刷卡費用，令人很難接受 。

全美餐館協會(National Restaurant Association)報告顯示，2023年約有15％的餐廳增收額外費用。協會資深主管辛克(Vanessa Sink)說，餐館利潤微薄，難以承受不斷上漲的成本，更不用說許多餐館在疫情期間背負的債務。她說，一般小型餐館收進每一元的稅前利潤為3到5分錢，而疫情發生以來，餐館經營成本明顯增加。

辛克說，85％的餐館經營者表示，與2019年相比，他們的餐館現在的利潤更低，僅有6％的東主說他們的餐館盈利能力比疫情前提高，另有9％的經營者說他們的餐廳盈利能力保持不變。

在芝城郊區擁有五家獨立餐廳，並有另外三家連鎖餐館的「四餐巾餐飲集團」(Four Napkin Hospitality Group)負責人沃德(Scott Ward)說，食品、酒水、員工與保險的成本不斷上升，已經超出他微薄利潤所能承受的範圍，因此，該集團與Lettuce Entertain You，以及Moretti's等大芝加哥地區的餐飲集團一樣，從去年年底開始向顧客收取附加費。

沃德說，他旗下的餐館一律向消費者的帳單自動加上2％的食品附加費，這項增加的費用，也明確列印在餐館的菜單上。「我覺得這樣做合理又公平，餐館只是暫時這樣做，只要情況穩定下來就會取消」，他表示，自己從事餐飲業數十年，也是首次採取這項措施。

有人質疑「為何不乾脆提高菜單價格？」沃德解釋，因為如果提高菜單上每道菜品的售價，可能會引起顧客「價格震驚」(sticker shock)，他說，消費者去超市買漢堡時，知道要花多少錢可以買到，但他們並不知道提供漢堡的所有成本花費。

沃德從2006年開始經營四餐巾集團旗下的Tap House Grill餐館，他說，曾考慮隨著成本增減而變動菜單價格，但不斷更換菜單的費用太高，令人望而卻步，目前他的餐館每六到九個月會更新一次菜單，他說，下次更新時會重新考慮附加費的問題。

沃德表示，收取附加費只是為了分擔餐館經歷巨大挑戰的成本，如果顧客對此不滿，餐館會考慮取消這項收費，「我們希望讓客人滿意，需要客人開心離開餐廳」。

疫情 利潤 芝城

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