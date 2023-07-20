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芝華博館焦點系列╱花密音「台灣製造」展出至8/27

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥華博館即日起展出由華裔藝術家花密音與古巴藝術家席爾的作品「台灣製造」。（特派員黃惠玲／攝影）
芝加哥華博館即日起展出由華裔藝術家花密音與古巴藝術家席爾的作品「台灣製造」。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥美洲華裔博物館(華博館)「焦點系列」最新展覽「Made in Taiwan 台灣製造」日前舉行開幕式，這項由華裔裝置藝術家花密音(Cathy Hsiao)和古巴新媒體藝術家席爾(Nestor Siré)合作推出的作品，聚焦展現移動通訊技術產生的跨國、文化和經濟上的結果和影響。

「焦點系列」由華博館與摩拉爾製作策展人李煥庭聯合舉辦，「Made in Taiwan 台灣製造」在多種層面上用蘋果手機揭示第一世界和全球南方社會政治的相互影響。這項展覽展線從華博館大樓外牆開始。博物館建築本身臨時打上了「台灣製造」的產品原產地標籤，藉此評論當代數字互聯的社會和物質語境，或是展現這種語境的缺失。

藝術家從台灣和古巴這兩個在技術生產和獲取方面具有爭議的地點發想，然後把博物館四樓「焦點系列」展廳空間，重新想像為蘋果手機供應鏈上的另類的工作室。訪客將可在現場看到推測性、嚴肅性、和荒誕性的模擬生產綫一字排開，創作者並以陶瓷和回收塑料為材料線索，把蘋果手機供應鏈重構為社會-物質性供應鏈，以此慶祝在政治和經濟短缺的條件下蓬勃發展的社會和文化經濟。

花密音在紐約出生，於美國、台灣、和香港三地長大，畢業於芝加哥藝術學院研究所的她目前定居芝城，其作品很大程度上受她家庭歷史的影響，包括她曾為國民黨軍官、參與中華民國首屆議會的祖父；她還種植靛藍回應2019年至2020年香港民主抗議活動，此外，也利用看起來像青花瓷的大型鑄件，重現她在亞洲的童年記憶。

2019花密音曾獲選為Newcity雜誌評選的突圍藝術家，也是2020年格雷厄姆基金會藝術家獎金得主、2022年霍普獎得主。

席爾出生於古巴卡馬圭，目前在哈瓦那生活和工作。他的藝術實踐通過干預社會環境來分析特定的文化現象，其藝術方法論使他參與到現有的社會結構中，藉此探索藝術得以影響官方和非正式網絡之間複雜關係的新途徑。他經常與數字文化的特異性結合，在古巴背景下的本土設施中進行創作。席爾的作品經常受邀在古巴國內外展出。

華博館的「焦點系列」已經邁入第二年，該展覽旨在介紹、推廣和慶祝美國華人不同的藝術願景和經驗，主要邀請本地華裔藝術家展出作品。

這項展覽將持續展出到8月27日，華博館開放時間為每周三、周五上午9時30分至下午5時，周六與周日則從上午10時開放到下午5時。地址：238 W. 23rd Street, Chicago, IL 60616，電話(312)949-1000，官網：www.ccamuseum.org

古巴 供應鏈 博物館

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