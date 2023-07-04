我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

姜森任華府駐美副代表 芝僑社歡送

特派員黃惠玲／芝加哥報導
東南亞中心鄔亮珊(中)對姜森(左)夫婦在疫情期伸出援手表示難以忘懷的感動。(主辦方提供)
東南亞中心鄔亮珊(中)對姜森(左)夫婦在疫情期伸出援手表示難以忘懷的感動。(主辦方提供)

為歡送駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森榮升華府中華民國駐美副代表，芝城中華會館暨全僑日前在南華埠舉行惜別晚宴，出席社團與代表都對姜森在任期間對華社的照顧與關愛，離情依依同時也祝福姜森步步高昇。

中華會館主席伍健生、董事長陳達偉在晚宴中陸續致詞感謝姜森，他們表示，姜森關心僑社發展與建設，且熱心參與僑社活動，並為中華會館提供許多支援，兩人也肯定他過去兩年半的出色工作表現，中華會館並致贈「國家棟樑、造福僑社」的紀念牌給姜森。

姜森在2021年1月27日抵達芝加哥履新，在芝城服務期間，剛好遇到新冠疫情爆發，他說非常感謝大家對於駐芝台北經文處工作的支持，更感謝特別舉辦了餐會送別，他說，這兩年多來自己學習了很多，尤其在疫情告一段落後，僑社舉辦各種並不容易，雖然沒有辦法每一場都出席，但他都盡力爭取到場，他也邀請大家以後有機會到華府重聚。

姜森說，自己很榮幸能到華府參加駐美代表處的團隊，但也很不捨過去兩年多來與大家建立起來的長久情誼，他接著清唱了粵語歌曲「萬水千山總是情」，來表達心意。

當天其他包括安良工商會、洪門致公堂、至孝篤親公所、芝加哥台美商會、台灣同鄉聯誼會、台大校友會、政大校友會、華僑婦女會、世界華人工商企管協會芝加哥分會、榮光會等社團，均一一致贈紀念品、獎牌給姜森，氣氛溫馨。東南亞中心鄔亮珊特別感念姜森在疫情期間，捐贈許多防疫物資給中心，讓老人們感受到患難時的溫暖。

伍健生一與多位中華會館歷任主席並在活動中與姜森夫婦舉杯向與會者敬酒，彼此互祝事業與工作順利。晚會最後在大合唱「朋友」的歌聲中畫下句點。

芝城中華會館主席伍健生(右八)致贈獎牌給姜森(右九)。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城中華會館主席伍健生(右八)致贈獎牌給姜森(右九)。(特派員黃惠玲／攝影)
台灣同鄉聯誼會會長李曼宜(立者右六)致贈獎牌給姜森(立者右七)。(特派員黃惠玲／...
台灣同鄉聯誼會會長李曼宜(立者右六)致贈獎牌給姜森(立者右七)。(特派員黃惠玲／攝影)
全體合唱「朋友」。(主辦方提供)
全體合唱「朋友」。(主辦方提供)
台大校友會致贈獎牌給姜森(左)。(特派員黃惠玲／攝影)
台大校友會致贈獎牌給姜森(左)。(特派員黃惠玲／攝影)
台美商會會長項邦珍(左九)致贈獎牌給姜森(左八)。(特派員黃惠玲／攝影)
台美商會會長項邦珍(左九)致贈獎牌給姜森(左八)。(特派員黃惠玲／攝影)
榮光會對姜森離情依依。(特派員黃惠玲／攝影)
榮光會對姜森離情依依。(特派員黃惠玲／攝影)
姜森(右七)與伍健生(右六)舉杯與出席代表互祝順利。(特派員黃惠玲／攝影)
姜森(右七)與伍健生(右六)舉杯與出席代表互祝順利。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 疫情 華府

上一則

新州自助加油卡關 法案躺議會

下一則

美東南區華文教師研習 6校42師參與

延伸閱讀

創紀錄暴雨 芝高速路大淹水 NASCAR街頭賽車草草結束

創紀錄暴雨 芝高速路大淹水 NASCAR街頭賽車草草結束
謝安宜訪華埠僑社 促加強治安

謝安宜訪華埠僑社 促加強治安
第四屆協和星光杯乒乓球賽 7/8舉行八點開波

第四屆協和星光杯乒乓球賽 7/8舉行八點開波
國慶日長周末 華府活動繽紛

國慶日長周末 華府活動繽紛

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
聖安東尼奧機場地勤人員遭達美班機引擎吸入而死。圖為資料照片。（歐新社）

駭人聽聞的自殺方式 德州機場人員疑故意站在死亡定點

2023-06-27 21:37
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

2023-07-01 22:46

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往