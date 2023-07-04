姜森任華府駐美副代表 芝僑社歡送

東南亞中心鄔亮珊(中)對姜森(左)夫婦在疫情期伸出援手表示難以忘懷的感動。(主辦方提供)

為歡送駐芝加哥 台北經濟文化辦事處處長姜森榮升華府 中華民國駐美副代表，芝城中華會館暨全僑日前在南華埠舉行惜別晚宴，出席社團與代表都對姜森在任期間對華社的照顧與關愛，離情依依同時也祝福姜森步步高昇。

中華會館主席伍健生、董事長陳達偉在晚宴中陸續致詞感謝姜森，他們表示，姜森關心僑社發展與建設，且熱心參與僑社活動，並為中華會館提供許多支援，兩人也肯定他過去兩年半的出色工作表現，中華會館並致贈「國家棟樑、造福僑社」的紀念牌給姜森。

姜森在2021年1月27日抵達芝加哥履新，在芝城服務期間，剛好遇到新冠疫情 爆發，他說非常感謝大家對於駐芝台北經文處工作的支持，更感謝特別舉辦了餐會送別，他說，這兩年多來自己學習了很多，尤其在疫情告一段落後，僑社舉辦各種並不容易，雖然沒有辦法每一場都出席，但他都盡力爭取到場，他也邀請大家以後有機會到華府重聚。

姜森說，自己很榮幸能到華府參加駐美代表處的團隊，但也很不捨過去兩年多來與大家建立起來的長久情誼，他接著清唱了粵語歌曲「萬水千山總是情」，來表達心意。

當天其他包括安良工商會、洪門致公堂、至孝篤親公所、芝加哥台美商會、台灣同鄉聯誼會、台大校友會、政大校友會、華僑婦女會、世界華人工商企管協會芝加哥分會、榮光會等社團，均一一致贈紀念品、獎牌給姜森，氣氛溫馨。東南亞中心鄔亮珊特別感念姜森在疫情期間，捐贈許多防疫物資給中心，讓老人們感受到患難時的溫暖。