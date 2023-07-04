姜森任華府駐美副代表 芝僑社歡送
為歡送駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森榮升華府中華民國駐美副代表，芝城中華會館暨全僑日前在南華埠舉行惜別晚宴，出席社團與代表都對姜森在任期間對華社的照顧與關愛，離情依依同時也祝福姜森步步高昇。
中華會館主席伍健生、董事長陳達偉在晚宴中陸續致詞感謝姜森，他們表示，姜森關心僑社發展與建設，且熱心參與僑社活動，並為中華會館提供許多支援，兩人也肯定他過去兩年半的出色工作表現，中華會館並致贈「國家棟樑、造福僑社」的紀念牌給姜森。
姜森在2021年1月27日抵達芝加哥履新，在芝城服務期間，剛好遇到新冠疫情爆發，他說非常感謝大家對於駐芝台北經文處工作的支持，更感謝特別舉辦了餐會送別，他說，這兩年多來自己學習了很多，尤其在疫情告一段落後，僑社舉辦各種並不容易，雖然沒有辦法每一場都出席，但他都盡力爭取到場，他也邀請大家以後有機會到華府重聚。
姜森說，自己很榮幸能到華府參加駐美代表處的團隊，但也很不捨過去兩年多來與大家建立起來的長久情誼，他接著清唱了粵語歌曲「萬水千山總是情」，來表達心意。
當天其他包括安良工商會、洪門致公堂、至孝篤親公所、芝加哥台美商會、台灣同鄉聯誼會、台大校友會、政大校友會、華僑婦女會、世界華人工商企管協會芝加哥分會、榮光會等社團，均一一致贈紀念品、獎牌給姜森，氣氛溫馨。東南亞中心鄔亮珊特別感念姜森在疫情期間，捐贈許多防疫物資給中心，讓老人們感受到患難時的溫暖。
伍健生一與多位中華會館歷任主席並在活動中與姜森夫婦舉杯向與會者敬酒，彼此互祝事業與工作順利。晚會最後在大合唱「朋友」的歌聲中畫下句點。
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