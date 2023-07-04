NASCAR落幕 芝街道7月16日全部重開

芝市府表示，受到街頭賽車影響的公路，即日起展開拆除工作，預計在7月16日全面恢復開放。(特派員黃惠玲／攝影)

封閉多條芝加哥 市區主要幹道的納斯卡(NASCAR)街頭賽車 2日結束，關閉了幾周的街道何時重新開放？無非是許多市民最關切的信息，市府表示，拆除工作3日展開，預計在7月15日完成，換句話說，16日起所有街道將恢復通行。

2日晚間比賽結束後，包括湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)、哥倫布路(Columbus Drive)、密西根大道都在優先恢復開放的名單，3日上午7時，介於蒙洛街(Monroe St.)到博物管區McFetridge St.間北向車道，以及羅斯福路到蒙洛街間的南向密西根大道都已經重新開放。

3日午夜前，南向湖濱大道將至少開放一條車道；北向密西根大道與東向羅斯福路也會至少恢復開放一條車道，西向羅斯福路則全部重新開放。

4日午夜到5日下午4時，南向湖濱大道全面恢復通車；4日下午4時到5日上午，密西根大道北向車道可望恢復三條車道通行。

5日到6日間，國會大道半圓形車道將恢復通車。

10日將有三部份街道重新開放，包括介於羅斯福路與傑克森大道(Jackson Blvd.)間的哥倫布路雙向車道、密西根大道與哥倫布路間的Ida B. Wells路，還有傑克森大道與哥倫布路的十字路口。

11日全面重開Balbo Drive與傑克森大道間的北向哥倫布路。

12日到13日哥倫布路到湖濱大道間的Balbo Drive重新開放。

14日到15日，所有之前因為賽車而關閉或受影響的街道、停車限制、人行道將全部恢復開放。