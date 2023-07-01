美亞：醫療白卡取消90天內 可購歐記健保

白卡如果被取消，可在90天內申購歐記健保。(伊州醫療補助計畫健康計畫協會)

在過去三年疫情 期間，不需更新資料仍可持續享有醫療白卡 (Medicaid)的福利，隨著疫情結束聯邦已經喊停，美中亞裔健康協會提醒，如果收到白卡取消通知的伊利諾州民眾，可在收到通知的60天內，申購歐記健保 (Obamacare)，確保醫療健康保險不會中斷。

伊州白卡主要提供低收入戶、殘障人士醫療服務，全州約有390萬人符合資格。該州在2024年中以滾動方式更新民眾的白卡信息，這也意味著接著將有更多人收到由州府寄出的白卡通知信，州府表示，每個白卡持有人的健保截止日期不一，屆時請仔細查看日期，不要錯過補交資料文件時間。

美亞表示，如果收到上述通知後，必須在規定時間內向伊州白卡辦公室寄出續期表，值得留意的是每個白卡保戶收到續期通知的時間不盡相同，截止記交續期表格的時間也因此各異，一般州府會給與收到白卡續期信的保戶30天時間，來完成續期程序，如果在規定時間內，白卡辦公室沒有收到續期表，或經審核不再符合白卡資歌，那麼白卡辦公室會在截止繳交表格期限後的第15天，寄發白卡取消的通知信。

美亞說，如果因故錯過了截止日期，還是應該在截止期後的90天內提交續期表，這樣做的話，白卡辦公室仍有可能恢復你的白卡資格，一旦過了90天，那麼儘管你符合白卡條件，都必須全部重新申請。

如果是自己主動取消白卡並同時想申購歐記健保，那麼很可能因為沒有證明白卡已經取消而無法加入歐記健保，美亞建議，等收到白卡續期信後，盡快填表寄回，然後收到州府發出的白卡取消信件的60天內，就可以順利購買歐記健保。美亞解釋，儘管歐記健保的年度申購期已經過了，但這次屬於特殊情況，仍允許購買歐記健保。

如果持有白卡但過去三年有搬家者，務必盡快更新地址，否則收不到政府寄出的續期通知，屆時白卡就會被取消。

美亞提供白卡、歐記健保的免費相關服務，有需要者可致電(312)225-6806，地址：228 Cermak Rd. 2F, Chicago。