芝加哥3宗華人命案 兇手仍待司法判決

殺害關帥的兇手終於判刑，然而過去三年多，發生在芝城 的另外三宗華人槍殺案，目前仍等待司法判決。這三宗引起華社高度關注的命案如下：

2020年2月9日汴華一、熊偉忠案：

在芝城華埠廣場後公寓停車場槍殺兩華人的兇嫌湯瑪斯(Alvin Thomas，22歲)被控兩項一級謀殺罪名，當天疑因試圖搶劫而開槍打死兩人時，湯瑪斯正在另一宗槍擊案的保釋期。根據檢察官辦公室指出，背負兩項一級謀殺控罪的湯馬斯在全案審理結束前，都將關押監獄 不准保釋，，一旦罪成，最高將面臨無假釋的終身監禁。

2021年8月29日謝煥新案：

兇嫌喬伊納(Alphonso Joyner，24歲)案發時，無故向走在23小街夾普林斯頓大道人行道的受害者開槍並導致死亡，嫌犯以被控一級謀殺罪以及非法持有槍枝罪，從警方逮捕歸案後，一直關押至今。

2021年11月9鄭少雄 案：

搶劫鄭少雄電腦，並將剛從芝加哥大學研究所畢業的受害人槍殺的史攀(Alton Spann，20歲)，遭檢方提控蓄謀殺人、故意傷人致死、搶劫致死，持械搶劫，以及非法使用武器等罪，史攀落網後關在監獄等待調查與判刑。