美容從業員反家暴培訓 中文班華埠開課

推動防範家庭暴力的KAN-WIN組織，將在6月12日以及7月10日，於芝城華埠 舉辦兩場免費中文反家暴 培訓講座，主辦方呼籲經常會有客戶有較長時間互動，且依州府規定必須接受反家暴培訓的美容業從業人員踴躍報名參加。

KAN-WIN表示，由於美容業從業者經常跟客戶有較長的互動時間，因此也有比較多的機會能觀察受虐待的跡象，像是瘀青、傷疤、不斷的電話響鈴等。伊州金融及專業法規廳(IDFPR)鑑於美容業者的角色關鍵，大力鼓勵並規定美容業者參與反家庭暴力培訓，以因應社區家庭暴力問題。

伊州於2016年成為美國第一個立法要求所有美容業從業人員，必須完成一次性的培訓，來提升對家庭暴力和性侵 犯的認知及危機介入。

KAN-WIN將在華埠舉辦兩場中文反家暴培訓，每場限30個名額，培訓完可取得證書。培訓內容包括家庭暴力和性侵害的基本資訊、美容師在家庭暴力和性侵害方面的認知、如何幫助經歷家庭暴力或性侵害的客戶。

兩場培訓日期為6月12日(報名連結：https://bit.ly/DVtraining612)，7月10日(報名連結：https://bit.ly/DVtraining710)，均在中午12時30分到下午3時30分舉行，地點：華埠圖書館，如有疑問可電：(773)583-1392。