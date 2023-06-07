台灣小吃解鄉愁 美食募集獎學金 小吃攤大排長龍

芝加哥台灣美食交流協會會長陳美麗(右六)感謝駐芝台北經文處處長姜森(右五)等人的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

暌違三年，由芝加哥 台灣美食 文化交流協會主辦的「2023年台灣小吃與童玩園遊會」，日前在芝加哥華僑文教服務中心登場，數百名鄉親在10多個小吃攤位前大排長龍 ，準備品嚐久違的家鄉味，包括台式肉粽、現煎肉圓、台灣香腸、金瓜米粉、香菇肉羹等美食，讓與會者大飽口福。

交流協會會長陳美麗表示，這項活動歷經三年疫情 停辦的挑戰，首度恢復推出格外經歷人力、物力與場地的多重挑戰，她非常感謝美食班成員及多位好友的鼎力相助，才能及時完成艱鉅任務，尤其是活動前夕，幾位兩肋插刀的好友力挺，協助她炒肉粽需要的大鍋糯米，還有緊急做了120多粒肉圓，讓鄉親們可以吃到多樣且美味的台灣小吃。

肉圓大暢銷。(特派員黃惠玲／攝影)

台灣夜市的彈珠遊戲。(特派員黃惠玲／攝影)

陳美麗說，今年的義賣金額，同樣將捐給威斯蒙高中(Westmont High School)以及台灣的餐飲學校學生作為獎助學金，她感謝到場共襄盛舉的所有朋友，讓重新登場的小吃園遊會圓滿成功。

陳美麗感謝好友協助製作小吃美食。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森及夫人、組長洪中明、芝加哥僑教中心主任蔡季穎、威斯蒙市市長甘特(Ronald Gunter)、芝加哥台美商會會長項邦珍等人都到場同樂。

姜森感謝該協會長期搭配節慶於芝加哥地區籌辦多元活動，推薦台灣特色美食童玩文化，同時體現台灣好客及分享的文化，提升台灣國際能見度。

甘特說，僑教中心在該市落腳30多年了，他也造訪過台灣兩次，對當地美食與文化非常喜愛也印象深刻，他期待未來繼續深化雙邊關係。 蔡季穎表示，多年來陳美麗與她領導的美食交流會盡心盡力推廣台灣美食令人敬佩，成果更是有目共睹。

台式牛肉麵受歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)