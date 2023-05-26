芝城2大機場 國殤日連假可望迎156萬旅客
根據航空公司的預測，25日到30日期間，芝加哥歐海爾機場、中途機場將迎接超過156萬名旅客，比去年同期增長8.9%。
芝市長強森表示，歡迎150多萬旅客到芝加哥，芝市也開啟了夏季旅遊旺季，「我鼓勵遊客探索芝城77個社區的美麗與獨特，享受世界級餐廳、欣賞音樂與參加街頭活動」。芝加哥航管局局長芮潔米(Jamie L. Rhee)說，兩大機場近日更新了娛樂、藝術裝置及一些設施，希望帶給旅客最佳服務。
與去年同期相比，歐海爾機場在國殤日連假期間的旅客，今年增加7.7%，25日則是此機場最忙碌的一天。中途機場今年國殤節旅客大增，比去年同期提高了20.7%，最忙碌的一天將會是27日。
航管局也對進出機場提出多項建議，包括：
●多多利用手機停車場，等親友抵達並提領行李後，再從停車場開到航廈接運。
●盡量考慮搭乘藍線捷運到歐海爾機場，中途機場則有橘線捷運可抵達，以避免交通擁堵影響行程。
●歐海爾機場與中途機場都設有「Kiss n'Fly」接送曲，其中歐海爾機場的地址：10255 W. Zemke Blvd.，下車後可搭乘輕軌到航站大樓；中途機場的則位於W. 59th St.與 S. Kilpatrick Ave.交會口。
由於目前甘迺迪高速公路正在進行三年整修計畫，因此芝市區往返歐海爾機場的交通將比以往更堵，估計單趟車程約要1小時20分鐘，如要開車前往者，務必提早出發。
由於假期車輛進出頻繁，要確保前往兩大機場時可以順利找到停車位，可先到官網：flychicago.com查詢可用停車位的數量，也可以先預約車位。
此外，特別要留意的是歐海爾機場近來對搭乘網約車離開機場的旅客做出了最新規定，所有下機後要搭網約車的旅客，必須全部轉往第二航廈的離境處上車，其中在第五航站下機的旅客，必須轉搭輕軌才能到達第二航站。
上一則
曾因謀殺冤獄獲賠400萬 費城男討「1200元毒品債」開槍殺人
下一則
FB留言