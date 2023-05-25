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芝城第3屆中餐培訓班 12周課程圓滿結業

特派員黃惠玲／芝加哥報導
第三屆中餐培訓班結業。(主辦方提供)
第三屆中餐培訓班結業。(主辦方提供)

由美亞健康協會、美中餐飲協會、福建商會共同主辦的第三屆中餐培訓班，日前舉行結業典禮。美亞健康協會劉紅主任、美中餐飲協會會長鄭時坦為學員們頒發畢業證書，祝賀學員們圓滿畢業，勉勵學員們繼續努力，在未來職場上充分發揮所學。

這項培訓課程的目標主要是為了提高中餐業在美國的生存技能，以及開展中餐行業專業人士的培養和培訓。課程共12周時間，主要培訓內容包括烹飪烹調、點心製作、食材佐料、飲食營養、勞工稅務法、餐館管理、餐飲衛生、餐飲英語等。

培訓班老師趙健才(John Zhao)，在中美兩國星級酒店擁有28年中餐及西餐廚房工作經驗和管理經驗，主理港式西餐、新派粵菜、日本熱菜定食、冷菜和壽司、手抓海鮮以及亞洲素食料理。另一位老師Oliver Valenzuela，畢業於美國烹飪學院，在餐飲行業擁有33年資深經驗，並多次榮獲餐飲界知名獎項。Oliver經營的餐廳，廣受美國美國民眾好評。目前他就職業希爾頓酒店的私人俱樂部，並為眾多重要人物擔任行政總廚。

有關中餐技能培訓班詳情，可聯絡美亞健康協會Wendy Wu，電話(773)940-1060，電郵：[email protected]

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