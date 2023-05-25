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戶外用餐許可證 芝市長強森取消自動更新

特派員黃惠玲／芝加哥報導
戶外用餐在夏季期間，為芝城餐飲業增加許多營收。(特派員黃惠玲／攝影)
戶外用餐在夏季期間，為芝城餐飲業增加許多營收。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市前市長萊特福特的「戶外用餐永久化計畫」受到市議會阻礙，影響許多準備迎接夏季戶外餐飲旺季的餐飲業規畫，新市長強森24日在出席首次市議會會議時表示，他將取消自動更新餐飲業的戶外用餐許可，並由區長在自己的選區內決定是否允許擴大戶外用餐，強森這項新版提案獲得議會支持。

萊特福特提出的戶外用餐永久化方案，主要面臨的障礙包括「允許關閉克拉克街的三個街區，為擴大戶外用餐區鋪路」，此外，持有戶外用餐許可證的業者，可自動更新許可證，該方案並允許餐館與酒吧在路邊車道、鄰近停車場、鄰近鄰里前的人行道及整條街上擺放用餐桌椅，此外，只要有三家餐廳提出申請，就能在該街區設置戶外用餐區，不需經過區長同意。

根據強森提出的最新版本計畫，將取消簡化的自動更新執照程序，並要求每年需獲得當地區長簽字確認，同時只有「現場」吃或飲用的食物零售攤有資格獲得擴大戶外用餐許可證。

酒吧也可以設置戶外餐桌，也可經營人行道上的咖啡廳，但前提是他們必須本來就允許提供餐點服務，此外，新版方案取消了「申請路邊車道許可證的企業，必須沒有資格開設人行道咖啡館」的規定。

如果該街區原有三家餐廳申請戶外用餐，而其中有一家途中停止戶外服務，另外兩家也可以繼續在戶外用餐至該季節結束。

芝加哥運輸局(Department of Transportation)即日起將接受戶外用餐許可證申請，一切順利的話，符合條件的餐館與酒吧，可望在6月份市議會最終批准後，開始設立戶外用餐的額外桌子。

市中心42區區長雷利(Brendan Reilly)接受了新市長提出的妥協方案，他表示，因為新規取消了「自動每年續簽」，並加上「需先取得區長批准」。

他提到，根據其區長辦公室收到的3000份調查顯示，超過87％的河北區(River North)的居民，支持關閉克拉克街作為戶外用餐區，未來他對轄區內「任何提案封閉街道作為用餐區」的計畫都會支持，只要這些提案的細節與建議符合規定。

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