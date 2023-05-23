芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝加哥 華人房地產 大亨王泰德(Thaddeus Wong，音譯)最近獲得芝市建築局許可，允許他拆除其去年於林肯公園(Lincoln Park)購入的一棟150年老屋，這項決定也結束力爭保護該歷史建築者好幾個月來的抗爭。這棟維多利亞式的住宅已於上月底拆除。

王泰德是佳士得國際房地產公司(@properties，Christie's International Real Estate)的聯合執行長，去年底他以200萬元，從79歲的退休 公立學校教師鄰居布萊德威克(Judy Blatherwick)買下這棟位於2240 N. Burling St.的房屋。

王泰德去年11月向市府申請拆遷許可，但由於1990年代城市規畫人員，判定這棟木框房屋具有歷史價值，因此自動暫停核發許可證90天。

這棟房屋是在1871年芝加哥大火後不久興建，由於當時蓋房者有鑑於避免火災的危險，多數改採不易著火的建材，使這棟當時罕見的木框房屋深具歷史意義。

因此，支持保護芝加哥建築者聯合當地社區發起請願來拯救這棟房屋，並要求芝加哥地標委員會(Chicago Commission on Landmarks)延遲拆除，或將其列為芝市地標，但委員會在今年2月拒絕這個請求。

芝加哥保護協會(Preservation Chicago)主席米勒(Ward Miller)對此結果感到遺憾。米勒說，可見90天延遲拆除的規定，並無法保護林肯公園的歷史建築，他說，如果市府沒有提出更強力的保障措施，就可能使有錢的買家繼續拆除該社區裡的優美歷史建築。

另外，林肯公園市的大部分地區，包括這棟老屋在內，都在國家謝菲爾德歷史地區(National Sheffield Historic District)的範圍內，但這個歷史地區的名稱並不能保護個別的建築物。

根據分析顯示，在1993年至2019年間，在國家謝菲爾德歷史地區裡有三分之一、約350多棟建築物被拆除或重新大改造，通常由三層式的公寓或多戶住宅改建為單戶住宅或新公寓。

米勒說，芝加哥保護協會思索幾個拯救這棟老屋的幾種方案，例如移動或拆卸房屋並將其放置在其他地方，但經評估難以執行。最後該組織仔細拍攝2240號建物屋內外照片來保留記憶。

芝加哥論壇報指出，布萊德威克說她不打算花錢整修這棟大房子，她覺得買家給了相當好的價錢，比她自己上市賣房還要多出很多。

根據「Block Club Chicago」報導，在房子拆除之後，布萊德威克說她很難過，指破壞了街景的特色，是一種恥辱。

根據郡財產記錄，王泰德或他的房地產經紀人妻子王艾蜜莉(Emily Sachs Wong，音譯)管理的有限責任公司，最近也購買了2240老屋以南的兩處房產。