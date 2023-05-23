我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

記者陳曼玲／綜合報導
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝加哥華人房地產大亨王泰德(Thaddeus Wong，音譯)最近獲得芝市建築局許可，允許他拆除其去年於林肯公園(Lincoln Park)購入的一棟150年老屋，這項決定也結束力爭保護該歷史建築者好幾個月來的抗爭。這棟維多利亞式的住宅已於上月底拆除。

王泰德是佳士得國際房地產公司(@properties，Christie's International Real Estate)的聯合執行長，去年底他以200萬元，從79歲的退休公立學校教師鄰居布萊德威克(Judy Blatherwick)買下這棟位於2240 N. Burling St.的房屋。

王泰德去年11月向市府申請拆遷許可，但由於1990年代城市規畫人員，判定這棟木框房屋具有歷史價值，因此自動暫停核發許可證90天。

這棟房屋是在1871年芝加哥大火後不久興建，由於當時蓋房者有鑑於避免火災的危險，多數改採不易著火的建材，使這棟當時罕見的木框房屋深具歷史意義。

因此，支持保護芝加哥建築者聯合當地社區發起請願來拯救這棟房屋，並要求芝加哥地標委員會(Chicago Commission on Landmarks)延遲拆除，或將其列為芝市地標，但委員會在今年2月拒絕這個請求。

芝加哥保護協會(Preservation Chicago)主席米勒(Ward Miller)對此結果感到遺憾。米勒說，可見90天延遲拆除的規定，並無法保護林肯公園的歷史建築，他說，如果市府沒有提出更強力的保障措施，就可能使有錢的買家繼續拆除該社區裡的優美歷史建築。

另外，林肯公園市的大部分地區，包括這棟老屋在內，都在國家謝菲爾德歷史地區(National Sheffield Historic District)的範圍內，但這個歷史地區的名稱並不能保護個別的建築物。

根據分析顯示，在1993年至2019年間，在國家謝菲爾德歷史地區裡有三分之一、約350多棟建築物被拆除或重新大改造，通常由三層式的公寓或多戶住宅改建為單戶住宅或新公寓。

米勒說，芝加哥保護協會思索幾個拯救這棟老屋的幾種方案，例如移動或拆卸房屋並將其放置在其他地方，但經評估難以執行。最後該組織仔細拍攝2240號建物屋內外照片來保留記憶。

芝加哥論壇報指出，布萊德威克說她不打算花錢整修這棟大房子，她覺得買家給了相當好的價錢，比她自己上市賣房還要多出很多。

根據「Block Club Chicago」報導，在房子拆除之後，布萊德威克說她很難過，指破壞了街景的特色，是一種恥辱。

根據郡財產記錄，王泰德或他的房地產經紀人妻子王艾蜜莉(Emily Sachs Wong，音譯)管理的有限責任公司，最近也購買了2240老屋以南的兩處房產。

芝加哥 房地產 退休

上一則

亞特蘭大中華文化學校 歡送6畢業生

下一則

喬州推出數位駕照和身份證選項

延伸閱讀

美光產品遭禁用於中國基礎設施 分析師稱影響不大

美光產品遭禁用於中國基礎設施 分析師稱影響不大
新州夫婦拒捕 開車撞警車企圖殺警

新州夫婦拒捕 開車撞警車企圖殺警
共和黨眾議員提決議文 籲歐洲支持台灣、反對中國入侵

共和黨眾議員提決議文 籲歐洲支持台灣、反對中國入侵
命令員工穿著符合性別 農業廳管很大

命令員工穿著符合性別 農業廳管很大
要求員工穿著與生理性別相符 德州農業廳管很大

要求員工穿著與生理性別相符 德州農業廳管很大
「老娘受夠了」美國校車女司機遭學生霸凌飆罵 網力挺

「老娘受夠了」美國校車女司機遭學生霸凌飆罵 網力挺

熱門新聞

與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

2023-05-16 17:58
29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
德州和平統一促進會理事長鄭長祥（右）、會長劉志恆日前聯袂參加抗議SB147號法案遊行時的合影。 （記者封昌明／攝影）

德州和統會前理事長梁成運被控罪 現任：不打算聲援

2023-05-15 17:44
只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51

新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

2023-05-18 15:05

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」