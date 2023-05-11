伊州高影響力課後輔導 協助提高學生成績

伊利諾州的高影響力課輔計畫，幫助成績落後的學生提高學習能力與信心。(pixabay)

伊利諾州的教育 委員會，以聯邦提供的新冠疫情 救助金，來促進高等教育機構和學區 合作，為全州59個學區約1900名學生與約700名老師進行配對，在課餘時間輔導學生，以提高學生的某學科成績與增進學習信心。

在伊利諾州立大學諾曼分校(Illinois State University in Normal)任職的博德斯(Christy Borders)是伊利諾課輔計畫(Illinois Tutoring Initiative，ITI)的負責人。她說 ISU 的中央辦公室負責建立這套輔導系統和設施，並開發課程培訓老師。另外在各地區的辦事處會與在地單位合作招聘、雇用和監督輔導老師。

博德斯說，這項名為「高影響力輔導」(High impact tutoring)的計畫，專門為資源不足的學校或受疫情衝擊特別大的學校所設計，提供學生額外的學習時間來提高學習某學科的能力。ITI 並調查低收入家庭學生的人數，以確定哪些地區符合該計畫的條件。

根據伊利諾成績報告(Illinois Report Card)，在在2021至22學年，伯翰(Burnham)地區有47%學生未達到符合年級的成績標準，這在伊州其他學區也有類似的問題。

至於ITI的課輔計畫成果，在芝加哥南邊的多諾分地區(Donovan)的學區督察寇特斯(Tony Coates)說，加入數學課輔計畫的每個小學生，彌補在疫情期間的落後進度，半年來成績有明顯進步。

根據伊利諾成績報告，在 2022-23 學年之前，多諾分學區只有 34% 的學生達到州立的數學成績標準。寇特斯說，他預計小學、初中和高中的數學考試成績透過高影響力輔導之後將會提高。

博德斯說，ITI 會支付輔導老師的津貼，並確定他們喜歡的教育領域，以便和需要輔導的學生配對。 然後，輔導老師需要參加培訓與學習該年級的課程。雖然這些課程能針對個別學生量身定做，但所有的課輔內容會與學區課程標準保持一致，並符合 ISBE 的州標準。

博德斯說，各學區主要會推薦學習落後的學生，但也有少數學區可能會招收即將升入大學先修班的學生。

伊州在3 月 15 日投票通過使用剩餘的聯邦疫情救助金，將高影響力課輔計畫延長至下一學年。