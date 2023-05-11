我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

伊州高影響力課後輔導 協助提高學生成績

記者陳曼玲／綜合報導
伊利諾州的高影響力課輔計畫，幫助成績落後的學生提高學習能力與信心。(pixabay)
伊利諾州的高影響力課輔計畫，幫助成績落後的學生提高學習能力與信心。(pixabay)

伊利諾州的教育委員會，以聯邦提供的新冠疫情救助金，來促進高等教育機構和學區合作，為全州59個學區約1900名學生與約700名老師進行配對，在課餘時間輔導學生，以提高學生的某學科成績與增進學習信心。

在伊利諾州立大學諾曼分校(Illinois State University in Normal)任職的博德斯(Christy Borders)是伊利諾課輔計畫(Illinois Tutoring Initiative，ITI)的負責人。她說 ISU 的中央辦公室負責建立這套輔導系統和設施，並開發課程培訓老師。另外在各地區的辦事處會與在地單位合作招聘、雇用和監督輔導老師。

博德斯說，這項名為「高影響力輔導」(High impact tutoring)的計畫，專門為資源不足的學校或受疫情衝擊特別大的學校所設計，提供學生額外的學習時間來提高學習某學科的能力。ITI 並調查低收入家庭學生的人數，以確定哪些地區符合該計畫的條件。

根據伊利諾成績報告(Illinois Report Card)，在在2021至22學年，伯翰(Burnham)地區有47%學生未達到符合年級的成績標準，這在伊州其他學區也有類似的問題。

至於ITI的課輔計畫成果，在芝加哥南邊的多諾分地區(Donovan)的學區督察寇特斯(Tony Coates)說，加入數學課輔計畫的每個小學生，彌補在疫情期間的落後進度，半年來成績有明顯進步。

根據伊利諾成績報告，在 2022-23 學年之前，多諾分學區只有 34% 的學生達到州立的數學成績標準。寇特斯說，他預計小學、初中和高中的數學考試成績透過高影響力輔導之後將會提高。

博德斯說，ITI 會支付輔導老師的津貼，並確定他們喜歡的教育領域，以便和需要輔導的學生配對。 然後，輔導老師需要參加培訓與學習該年級的課程。雖然這些課程能針對個別學生量身定做，但所有的課輔內容會與學區課程標準保持一致，並符合 ISBE 的州標準。

博德斯說，各學區主要會推薦學習落後的學生，但也有少數學區可能會招收即將升入大學先修班的學生。

伊州在3 月 15 日投票通過使用剩餘的聯邦疫情救助金，將高影響力課輔計畫延長至下一學年。

學區 疫情 教育

上一則

利用議價技巧 華男網費月降55元

下一則

伊州近9成學區面臨教師短缺 議會研擬對策

延伸閱讀

醫護洗手習慣差 伊州西南部數醫院安全指數評分低

醫護洗手習慣差 伊州西南部數醫院安全指數評分低
伊州搬家公司須有執照 消費者慎選防破財

伊州搬家公司須有執照 消費者慎選防破財
伊州絕大多數公校飲用水含鉛 恐傷幼童大腦

伊州絕大多數公校飲用水含鉛 恐傷幼童大腦
屋崙教師罷工第3日 談判因這點陷僵局

屋崙教師罷工第3日 談判因這點陷僵局
ABC聯合學區任命新總監 Gina Zietlow博士本月15日上任

ABC聯合學區任命新總監 Gina Zietlow博士本月15日上任
ABC聯合學區任命新教育總監

ABC聯合學區任命新教育總監

熱門新聞

圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

2023-05-04 02:15
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00
眾議員古登支持川普，使德州眾議員支持人數超過半數。(Lance Gooden)

共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州

2023-05-04 14:08
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

這一州砸3000萬補助家教 K-12年級皆可申請 每人1500元

2023-05-09 19:25

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠