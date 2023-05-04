忽熱忽冷影響花期 芝城今年櫻花盛開無望

受到氣溫不穩影響，芝加哥科學工藝博物館後方的傑克森公園櫻花林，今年櫻花稀稀落落，看不到盛開美景。(芝科工館臉書)

每年5月初，栽種在芝加哥 傑克森公園(Jackson Park)的190棵櫻花，就會盛開迎接春天，然而許多等著賞櫻的民眾，今年恐怕要大失所望了。根據芝加哥公園管理局表示，今年春季天氣不穩定，許多櫻花花蕾都沒有出現，部份順利冒出的花蕊，也不幸在強風大雨摧殘下，還未盛開就掉落地面。

芝公園管理局指出，大多數的櫻花樹，今年萌芽後直接長出綠葉，完全跳過開花階段。公園管理局經理西伊卡(Karen Szyjka)說，溫度波動影響了花期，傑克森公園的櫻花樹之前至少也有過兩次類似情況，葉子都長出來了但沒有開花。她說，今年4月曾經溫度高達華氏80度，甚至打破了芝加哥136年來的高溫 紀錄，「這有些不尋常」。

芝加哥植物園(Chicago Botanic Garden)植物收藏館館長戈勒(Jess Goehler)說，櫻花在某一年會不會開花，從來都沒有唯一答案，尤其考慮到氣候變化。「我們的降雨量正在變化，我們的病蟲害也在變化，氣候變遷對土壤也產生了影響」。

櫻花開花後一般可以持續兩周，但也可能在一天內消失。戈勒指出，高溫本身可能不會對這些櫻花樹產生重大影響，因此氣候變暖，反而讓櫻花更適應，然而，櫻花開花最大的風險，在於溫度不穩定，反常的暖冬先催生了櫻花的盛開，但緊接而來的寒冷，卻對櫻花樹造成傷害。

科學家們用櫻花樹來監測全球氣候的暖化趨勢，因為它們是對溫度最敏感的植物之一，包括開花周期、發芽過程都與溫度密切相關。

傑克森公園的櫻花樹在2012年種植，花了好幾年時間才長成，然而這些櫻花樹又經歷了好幾個惡劣天氣的季節。直到2021年，這片櫻花林才迎來第一個櫻花盛開的季節，去年則有成千上萬的愛花人，湧入芝加哥科學工藝博物館後方的公園，觀看粉紅色與白色相間的美麗櫻花。

非盈利組織「120計畫」(Project 120)與芝加哥日本 工商會(Japanese Chamber of Commerce and Industry of Chicgo)2012年在傑克森公園種植了120棵櫻花樹，以紀念1893年世界博覽會120周年，同時紀念日本工商會成立50周年，又多種了50株櫻花樹。

西伊卡說，去年芝公園管理局加種了30棵櫻花樹，且計畫在未來幾年栽植額外60株。她說，雖然櫻花今年沒有盛開，但還是歡迎大家到傑克森公園觀看其他花卉與植物。