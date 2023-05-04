我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

忽熱忽冷影響花期 芝城今年櫻花盛開無望

特派員黃惠玲／芝加哥報導
受到氣溫不穩影響，芝加哥科學工藝博物館後方的傑克森公園櫻花林，今年櫻花稀稀落落，看不到盛開美景。(芝科工館臉書)
受到氣溫不穩影響，芝加哥科學工藝博物館後方的傑克森公園櫻花林，今年櫻花稀稀落落，看不到盛開美景。(芝科工館臉書)

每年5月初，栽種在芝加哥傑克森公園(Jackson Park)的190棵櫻花，就會盛開迎接春天，然而許多等著賞櫻的民眾，今年恐怕要大失所望了。根據芝加哥公園管理局表示，今年春季天氣不穩定，許多櫻花花蕾都沒有出現，部份順利冒出的花蕊，也不幸在強風大雨摧殘下，還未盛開就掉落地面。

芝公園管理局指出，大多數的櫻花樹，今年萌芽後直接長出綠葉，完全跳過開花階段。公園管理局經理西伊卡(Karen Szyjka)說，溫度波動影響了花期，傑克森公園的櫻花樹之前至少也有過兩次類似情況，葉子都長出來了但沒有開花。她說，今年4月曾經溫度高達華氏80度，甚至打破了芝加哥136年來的高溫紀錄，「這有些不尋常」。

芝加哥植物園(Chicago Botanic Garden)植物收藏館館長戈勒(Jess Goehler)說，櫻花在某一年會不會開花，從來都沒有唯一答案，尤其考慮到氣候變化。「我們的降雨量正在變化，我們的病蟲害也在變化，氣候變遷對土壤也產生了影響」。

櫻花開花後一般可以持續兩周，但也可能在一天內消失。戈勒指出，高溫本身可能不會對這些櫻花樹產生重大影響，因此氣候變暖，反而讓櫻花更適應，然而，櫻花開花最大的風險，在於溫度不穩定，反常的暖冬先催生了櫻花的盛開，但緊接而來的寒冷，卻對櫻花樹造成傷害。

科學家們用櫻花樹來監測全球氣候的暖化趨勢，因為它們是對溫度最敏感的植物之一，包括開花周期、發芽過程都與溫度密切相關。

傑克森公園的櫻花樹在2012年種植，花了好幾年時間才長成，然而這些櫻花樹又經歷了好幾個惡劣天氣的季節。直到2021年，這片櫻花林才迎來第一個櫻花盛開的季節，去年則有成千上萬的愛花人，湧入芝加哥科學工藝博物館後方的公園，觀看粉紅色與白色相間的美麗櫻花。

非盈利組織「120計畫」(Project 120)與芝加哥日本工商會(Japanese Chamber of Commerce and Industry of Chicgo)2012年在傑克森公園種植了120棵櫻花樹，以紀念1893年世界博覽會120周年，同時紀念日本工商會成立50周年，又多種了50株櫻花樹。

西伊卡說，去年芝公園管理局加種了30棵櫻花樹，且計畫在未來幾年栽植額外60株。她說，雖然櫻花今年沒有盛開，但還是歡迎大家到傑克森公園觀看其他花卉與植物。

芝加哥 高溫 日本

上一則

台灣綠工藝關係美學 5/13起華府展出

下一則

維州民主黨初選 費郡3票所5/5起提前投票

延伸閱讀

NBA／自家人也看衰？老鷹主場險被借去開唱 泰托姆「道歉」了

NBA／自家人也看衰？老鷹主場險被借去開唱 泰托姆「道歉」了
NBA／詹皇關鍵「坦克切」狂砍雙20 湖人OT險勝灰熊聽牌

NBA／詹皇關鍵「坦克切」狂砍雙20 湖人OT險勝灰熊聽牌
NBA／首節9：35打趴灰熊 湖人追平季後賽「分差最大」紀錄

NBA／首節9：35打趴灰熊 湖人追平季後賽「分差最大」紀錄
知名反墮胎團體揚言不支持川普角逐2024大選

知名反墮胎團體揚言不支持川普角逐2024大選
NBA／連2屆阻攻王 灰熊傑克森獲選年度最佳防守球員

NBA／連2屆阻攻王 灰熊傑克森獲選年度最佳防守球員
蛇竊賊2年作案逾70起 監獄人太多 關不到10天就獲釋

蛇竊賊2年作案逾70起 監獄人太多 關不到10天就獲釋

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情