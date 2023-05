忽熱忽冷影響花期 芝城今年櫻花盛開無望

受到氣溫不穩影響,芝加哥科學工藝博物館後方的傑克森公園櫻花林,今年櫻花稀稀落落,看不到盛開美景。(芝科工館臉書)

每年5月初,栽種在芝加哥 傑克森公園(Jackson Park)的190棵櫻花,就會盛開迎接春天,然而許多等著賞櫻的民眾,今年恐怕要大失所望了。根據芝加哥公園管理局表示,今年春季天氣不穩定,許多櫻花花蕾都沒有出現,部份順利冒出的花蕊,也不幸在強風大雨摧殘下,還未盛開就掉落地面。

芝公園管理局指出,大多數的櫻花樹,今年萌芽後直接長出綠葉,完全跳過開花階段。公園管理局經理西伊卡(Karen Szyjka)說,溫度波動影響了花期,傑克森公園的櫻花樹之前至少也有過兩次類似情況,葉子都長出來了但沒有開花。她說,今年4月曾經溫度高達華氏80度,甚至打破了芝加哥136年來的高溫 紀錄,「這有些不尋常」。

芝加哥植物園(Chicago Botanic Garden)植物收藏館館長戈勒(Jess Goehler)說,櫻花在某一年會不會開花,從來都沒有唯一答案,尤其考慮到氣候變化。「我們的降雨量正在變化,我們的病蟲害也在變化,氣候變遷對土壤也產生了影響」。

櫻花開花後一般可以持續兩周,但也可能在一天內消失。戈勒指出,高溫本身可能不會對這些櫻花樹產生重大影響,因此氣候變暖,反而讓櫻花更適應,然而,櫻花開花最大的風險,在於溫度不穩定,反常的暖冬先催生了櫻花的盛開,但緊接而來的寒冷,卻對櫻花樹造成傷害。

科學家們用櫻花樹來監測全球氣候的暖化趨勢,因為它們是對溫度最敏感的植物之一,包括開花周期、發芽過程都與溫度密切相關。

傑克森公園的櫻花樹在2012年種植,花了好幾年時間才長成,然而這些櫻花樹又經歷了好幾個惡劣天氣的季節。直到2021年,這片櫻花林才迎來第一個櫻花盛開的季節,去年則有成千上萬的愛花人,湧入芝加哥科學工藝博物館後方的公園,觀看粉紅色與白色相間的美麗櫻花。

非盈利組織「120計畫」(Project 120)與芝加哥日本 工商會(Japanese Chamber of Commerce and Industry of Chicgo)2012年在傑克森公園種植了120棵櫻花樹,以紀念1893年世界博覽會120周年,同時紀念日本工商會成立50周年,又多種了50株櫻花樹。

西伊卡說,去年芝公園管理局加種了30棵櫻花樹,且計畫在未來幾年栽植額外60株。她說,雖然櫻花今年沒有盛開,但還是歡迎大家到傑克森公園觀看其他花卉與植物。