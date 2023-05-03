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伊州10.5萬稅民遷出 帶走109億收入 創新高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
包括芝加哥在內的伊州人口流失問題備受關注。(特派員黃惠玲／攝影)
包括芝加哥在內的伊州人口流失問題備受關注。(特派員黃惠玲／攝影)

美國國稅局(IRS)日前發布2021年納稅申報表數據報告指出，伊利諾州在2020到2021年遷出10萬5109位居民，帶走109億元的收入到他州，這兩項數據均創下歷史新高。

智庫「伊州政策」(Illinois Policy)表示，伊州人口大量減少，是由於太多居民搬到其他州，總體而言，伊州在2020到2021年間遷離的州民，分別搬到全美其他45個州定居。

吸收最多伊州居民的州，依序為佛羅里達州(有2萬1632名伊州人遷入)、德州(1萬3929人)、印第安納州(1萬1554人)、田納西州(7645人)、威斯康辛州(7468人)，在這一年中，鄰近的每個州都有伊州居民遷入。而從鄰近四州及華府遷入伊州的人口，只增加1426人。

伊州損失的109億元收入，不僅僅是因為遷出的人數比遷入的多，另一個原因是，離開伊州人口的收入平均為10萬5693元，而遷入伊州者的平均收入為6萬8456元，兩者差距達3萬7236元。

美國國稅局的數據提供了更多有關遷離伊州者的細節，基本上，2021年從伊州搬走的人各種等級收入的都有。其中51％離開的居民，年收超過10萬元；25％的人年收低於五萬元，24％的人年收在五萬到10萬間。

在2020到2021年間離開伊州者的收入增長情形，比搬進伊州者高了23％，這也表明從伊州遷離的人，比搬入伊州的人獲得更好的經濟回報。

除了令人不安的是，遷離伊州的居民65％的年齡在26到54歲，正值工作報稅的年齡段，65歲及以上的長輩，僅占遷離伊州人口的14％，26歲以下也只有5％，這幾個數據等於證實伊州人搬走的主要原因，並非因為求學或退休。

「伊州政策」指出，國稅局的數據可能還低估了伊州人口外移情況，因為全國有3200萬戶家庭(18%)沒有提交聯邦稅申報表。

越來越多的數據證實伊州有嚴重的人口外流問題，此外，國稅局一份對伊州的最新調查顯示，如果有機會，51％的人會離開伊州，這更是伊州人口流失陷入危機的明顯證據，而伊州人想離開的主要原因是稅收太高。

伊州 國稅局 田納西州

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