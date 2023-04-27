減少青少年犯罪 強森擬將暑期工讀增1倍

芝候任市長強森表示，計畫把今夏暑期工讀數量提高一倍。(One summer Chicago臉書)

距離芝加哥新當選市長強森(Brandon Johnson)就職僅剩約三周時間，他在推進上任100天的公共安全優先事項上正努力取得進展，強森宣布，今年夏季提供年輕人的暑期工作數量將增加一倍。他說，要防止芝城 暴力事件，要先確保青年就業 翻倍。

強森的過渡團隊是由基層組織者與工會領導人組成，他們目前正針對14歲到24歲年輕人的暑期就業進行規畫，強森團隊資深顧問李傑森(Jason Lee)說，他們陸續與企業會面，希望敦促他們在今年夏季增聘更多年輕人加入工作行列。

不過，對強森「上任後第一個夏季就達到暑期工作機會提高一倍」的目標，專家們直言「可能性不高」，因為強森5月15日就職日，距離暑期工讀申請截止日僅剩兩周，加上他出任市長後的一個多月，預算 都仍受制於上屆的市府團隊。

儘管如此，社區組織者與研究人員，都很高興看到強森的過渡團隊試圖解決暑期工讀缺乏的問題，因為根據研究指出，青少年就業可減少暴力行為。

芝市上周剛推出「芝城夏日」(One summer Chicago)的暑期工讀計畫，市府呼籲企業與申請者踴躍加入，讓更多的孩子暑假期間有機會打工。

去年夏季，「芝城夏日」協助了2萬544名青少年找到暑期工作，然而與2019年的3萬1552人相比，仍有很大差距。

芝大犯罪實驗室(U C Crime Lab)執行主任安德爾(Roseanna Ander)說，想找工作的孩子比能找到的工作要多，想要在芝市產生大規模影響，「目前所提供的工作機會遠遠不夠」。

「芝城夏日」暑期工讀即日起開放申請，詳情可查詢官網：www.onesummerchicago.org。